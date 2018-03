Skal du over fjellet? Sjekk dette varselet

Mye vind langs kysten og i fjellet. Riksveien over Vikafjellet sperret etter ras.

Skal du over fjellet i palmehelgen? Det blir mye vind langs kysten og i fjellet framover, advarer meteorologene. Sjekk de siste obs-varslene for fjellovergangene.

Ved 17.30-tiden melder Vegtrafikksentralen Vest at det er dårlig vær på riksvei 7 over Hardangervidda og at det kan bli kolonnekjøring på kort varsel.

På riksvei 13 over Vikafjellet er det snøen som skaper problemer. Ved 4-tiden meldte Veitrafikksentralen at riksveien var sperret etter et ras. Veien ventes ikke åpnet igjen før lørdag morgen.

Palmehelgen innleder påskeferien for mange. Meteorologene ber deg som skal kjøre over en fjellovergang denne helgen om å være forberedt på krevende forhold.

Obs-varselet forteller om vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fredag. «Fra fredag ettermiddag vil kraftig vind og snø gi lokalt vanskelig kjøreforhold i fjellet. Lørdag morgen minker vinden, først i sørlige områder. Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser», lyder varselet.

