Skal forske på å beskytte offentlige digitale tjenester

Forskningsrådet gir sju millioner kroner til å forske på beskyttelse av digital infrastruktur for å hindre at offentlige digitale tjenester går ned under krise.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Det er Sintef, Statens vegvesen og Digitaliseringsdirektoratet som har fått bevilget pengene til samarbeidet. Formålet med samarbeidet er å beskytte offentlige digitale tjenester mot for stor pågang fra mange brukere samtidig. Dersom digital infrastruktur går ned, kan tjenester som er kritiske og angår liv og helse rammes. Forskningsprosjektet skal gå over fire år. – I lys av situasjonen vi står i nå, er bevilgningen til prosjektet en veldig positiv nyhet. Prosjektet om kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester er særdeles relevant i disse koronatider, sier forskningssjef Maria Bartnes i Sintef. (©NTB)