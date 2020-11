Skal forske på om tran kan forebygge koronaviruset

Forskere ved Oslo universitetssykehus skal nå forske på om tran kan redusere risikoen for koronasmitte.

Arbeidet bygger på funn som er gjort i den store Koronastudien som ble startet opp i vår, opplyser Oslo universitetssykehus (OUS) i en pressemelding.

– Vi ser tegn til at tranbrukere har redusert risiko for å bli smittet av koronavirus, og redusert risiko for et alvorlig sykdomsforløp ved smitte, sier Arne Søraas, lege og forsker ved Avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Dataene kan ikke si om dette skyldes noe med livsstilen til dem som tar tran, eller om det er tranen i seg selv.

– Dette ønsker vi nå å undersøke, sier Søraas.

Transtudien vil inkludere minst 70.000 deltakere, noe som gjør den til en av de største kliniske studiene som noensinne er gjennomført i Norge.

Lege i spesialisering ved OUS, Saumia Shankarr, sier til NRK at studien kan være viktig for mennesker med mørkere hud.

– Målgruppen er dem med mangel på D-vitaminer. Det vi vet er at de som har mørkere hud, oftere har vitamin-D mangel. Derfor er det veldig viktig at vi får med flest mulig med mangel, eller med mørk hud, slik at vi kan se effekten av det, sier Shankarr.

