Skal sikre E18-strekning mot fallende stein - stenges i fem uker

Løse steiner skaper utrygghet på E18 i Porsgrunn. Nå skal Statens vegvesen drive fjellrens og sikring i fem uker.

OSLO (Nettavisen): Fra natt til mandag stenges en strekning ved Telemarksporten på E18 ved Porsgrunn på grunn av vedlikeholdsarbeid. Veien blir helt stengt i to uker og delvis stengt fram til 15. oktober, opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.

Sjekk din veistrekning på interaktivt kart på vegvesen.no

Skal løsne stein med heis

Det er strekningen fra Moheim til Lanner som stenges.

For å forhindre at steiner ikke skal falle ned i vegen, skal fjellet først renskes for vegetasjon og løse steiner. Steinene blir løsnet manuelt fra kurvheis. På grunn av sikkerheten til både trafikantene og mannskapet som utfører jobben, er det nødvendig å stenge E18 i begge kjøreretninger de to første ukene av arbeidet, opplyser Statens vegvesen region Sør.

Stengningen begynner mandag den 10. september. Det blir stenging hele døgnet, også i helger, for Nettavisen opplyst.

Skiltet omkjøring

- Omkjøring blir fra Moheim om gamle E18 til Lanner for trafikk som går nordover og motsatt i den andre retningen, sier byggeleder Arne Åsheim i Statens vegvesen ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Byggelederen beklager ulempen arbeidet påfører trafikantene, men ber om forståelse for at arbeidet er nødvendig.

Åpnes nordover etter to uker

Etter to uker med fjellrens skal veien åpnes for trafikk nordover mens sørgående trafikk fremdeles må kjøre omkjøringsveien.

Etter renskingen skal fjellet sikres med bolter og rnett der det er behov. Også dette arbeidet foregår fra kurvheiser som må stå i sørgående kjørefeltet.

Statens vegvesen varsler manuell dirigering av trafikken i Lillegårdskrysset i de mest trafikkbelastede periodene. Dette er fordi E18-trafikken krysser med trafikken på fylkesvegen som er forkjørsveg. Dirigentene vil prioritere trafikken fra E18.

Mest sett siste uken