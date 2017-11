Filippinenes omstridte president Rodrigo Dutertes planer om å holde et toppmøte om menneskerettigheter er en hån, mener både Amnesty og opposisjonen i landet.

– President Duterte har ingen moralsk rett til å være vertskap for et slikt arrangement. Vi inviterer ikke gjester når huset vårt er møkkete. Duterte må først feie for egen dør, sier Amnestys direktør på Filippinene Butch Olano til den filippinske avisa Daily Star.

Dutertes «krig» mot det han hevder er narkolangere på Filippinene, blir mer og mer omstridt. Ifølge politiet er nærmere 3.500 personer blitt drept siden i juli i fjor, da Duterte ga politiet grønt lys til å gå etter rusavhengige og narkotikaselgere.

Den filippinske menneskerettsorganisasjonen (CHR) hevder imidlertid at minst 12.000 er drept. Blant dem er minst 54 barn.

– En hån

President Duterte lanserte planen om et toppmøte om menneskerettigheter for noen dager siden. Opposisjonen på Filippinene kaller hele ideen for «en hån».

– Det er som om et troll skal lede et møte for rovdyr. En som begår massive overtramp mot menneskerettighetene i sin dødelige kampanje mot rusavhengige, har ingen troverdighet, sier parlamentsmedlemmet Edcel Lagman, mens senator Antonio Trillanes kaller Duterte en «hykler».

Trump på besøk

Et medlem av EU-parlamentet, spanske Enrique Guerrero Salom, som er på Filippinene i forbindelse med ASEAN-toppmøtet i Manila, hilser derimot initiativet velkommen.

Men han understreker samtidig at Duterte genuint må gå inn for å bedre menneskerettighetssituasjonen på Filippinene.

USAs president Donald Trump ankommer Filippinene søndag for å delta på ASEAN-toppmøtet for landene i Stillehavsregionen, og ifølge planen skal han ha egne møter med Duterte.

Der står imidlertid ikke menneskerettigheter på dagsordenen, ifølge filippinske medier.

