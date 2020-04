Skatteetaten skal styre kontantstøtten til bedriftene

Skatteetaten har fått oppdraget med å forvalte kompensasjonsordningen for næringslivet. Viktig å hindre misbruk, sier skattedirektøren.

– Vi må lage ordningen slik at den er rask og enkel å bruke, men ikke enkel å misbruke, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Finansdepartementet har gitt Skatteetaten et overordnet ansvar for støtteordningen for bedrifter som får et vesentlig inntektsfall som følge av koronakrisen. Ordningen skal på plass raskt, lover Holte.

– Samtidig er det viktig at rask saksbehandling ikke går på bekostning av etterlevelse av regelverket. Kontrollrutiner vil ha høy prioritet, sier han.

(©NTB)