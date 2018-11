Skavlan om seerfloppen: – Både vi og TV 2 er skuffa

Seertallene til «Skavlan» nesten halvert siden premieren.

Etter å ha flyttet fra NRK til TV 2 har ikke livet vært en dans på roser for talkshowkongen Fredrik Skavlan.

Siden premieren på ny kanal i september ble sett av 440.000 seere, har tallene dalt helt ned til 238.000 på forrige ukes program.

På fredag ble det også kjent at talkshowet neste helg flyttes til lørdag på grunn av herrelandslaget i fotballs kamp mot Slovenia på fredagskvelden.

Skavlan selv innrømmer at fallet i seertall var større enn han og kanalen hadde håpet på.

– Både vi og TV 2 er skuffa over oppslutningen. Vi mener vi lager bra program. Denne høsten har vi hatt noen intervjuer vi har vært veldig godt fornøyde med. Samtidig er det mye å velge mellom. Vi kan ikke forvente at folk alltid skal velge oss, sier han i et intervju i NRKs radioprogram «Ukeslutt».

Les også: Sjokktall for Skavlan

- Luksussituasjon

Skavlan mener nå høstens nedtur kan være bra for programmet i det lange løp.

– Jeg tror vi har godt av dette. Det er en luksussituasjon å ha sendetiden rett etter «Nytt på nytt» som gir deg mange seere. Jeg har fått være med å nyte godt av det i mange år, forteller han videre.

Programlederen erkjenner nemlig at de visste tallene ville gå ned på en ny kanal, men såpass lavt som drøye 200.000 hadde de ikke sett for seg.

Les også: Lindmo slår NRK-Skavlan: - Veldig sterkt av Lindmo

Frykter ikke øksa

TV 2 har kjøpt rettighetene til «Skavlan» for fire sesonger, noe som igjen fordeles ut over to år.

Men med stadig dalende seertall har flere begynt å spørre seg hvor lenge programmet kan holde seg levende.

Selv er ikke Skavlan redd for å bli kuttet fra TV 2.

I intervjuet på «Ukeslutt» fremhever han hvordan talkshowet er det største i Norden, og hvordan Sverige-tallene veier opp.

Om konkurrenten «Lindmo» er heller ikke den tidligere NRK-profilen bekymret, og Skavlan peker på hvordan Anne Lindmos program har en norsk profil, mens han selv har et smalere show.

Les også: Fredrik Skavlan knuser Anne Lindmo

Mest sett siste uken