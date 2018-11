Skei Grande er glad for KrF-samarbeid

Venstre-leder Trine Skei Grande sier at hun er fornøyd med å få et annet sentrumsparti inn i regjering.

– Jeg er veldig glad for at KrF har valgt å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt i mange år. Vi har stått sammen med KrF i sentrum i lang tid, og har hele tiden villet fortsette med det. Samarbeidet mellom våre fire partier har gitt gode resultater for viktige saker vi har stått sammen om, sier Grande.

Samtidig synes hun det er trist at KrFs veivalg fører til Knut Arild Hareides avgang som partileder.

– Jeg synes det er trist at Knut Arild ikke ønsker å fortsette som partileder etter å ha samarbeidet tett med ham i en så stor del av mitt politiske liv, men har forståelse og respekt for avgjørelsen.

