Søker etter savnet fritidsbåt i Hordaland

Politiet tror en savnet fritidsbåt har gått på et skjær mellom Fedjefjorden og Fensfjorden og startet mandag morgen undervannssøk i området.

Redningsaksjonen etter en 56 år gammel mann som var om bord i båten, ble avsluttet søndag.

Søksområdet ligger i Austrheim kommune i Hordaland, og lensmann i Nordhordland, Kjell Idar Vangberg, var mandag på vei ut til det aktuelle området.

– Vi har peilet inn et område hvor vi tror at båten kan ha gått på et skjær. I det området vil vi nå sjekke vannet og se hva vi kan finne, og om vi klarer å lokalisere båten, sier han til NTB.

Det er to båter som skal samarbeide om undervannssøket, og mandag formiddag var det fint vær i området.

(©NTB)

Mest sett siste uken