Skiløpere kom seg unna skred i Flå kommune

Søndag gikk det et snøskred på Høgevarde i Flå kommune. Tre skiløpere ble med i raset, men kom seg ut på egen hånd.

Sørøst politidistrikt opplyser at de klokken 12.10 mottok melding om at det hadde gått et snøskred på Høgevarde i Flå kommune.

– Nødetatene mottok melding om at det hadde gått et snøskred på stedet. Tre skiløpere ble med i skredet noen meter, men kom seg ut selv og er ikke skadd, skriver politiet på Twitter

Ifølge politiet var skredet 80 meter langt.

Politiet ber andre i fjellområdene til å være forsiktig.

Før helgen advarte Meteorologisk institutt om økende snøskredfare i Sør-Norge.

