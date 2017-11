Skipsreder mener Aftenposten driver med uthenging

Skipsreder Herbjørn Hansson reagerer kraftig på Aftenpostens Paradise Papers.

- De henger ut grupper og personer, sier skipsreder Herbjørn Hansson om Aftenpostens artikkelserie «Paradise Papers».

I artikkelserien skriver Aftenposten at 1000 nordmenn knyttes til skatteparadiser gjennom omfattende dokumentasjon fra skatteparadiser som avisen har tilgang til. 1/3 av disse er knyttes til internasjonale selskaper innen shipping- og offshorevirksomhet.

Les også: Skattedirektøren vil undersøke Paradise Papers

Leder Une Aina Bastholm i Miljøpartiet De Grønne er blant de som har reagert på at nordmenn har penger i skatteparadis, og at DNB har over 100 kunder som benytter seg av skatteparadiset Bermuda.

Les også: - USAs handelsminister gjør forretninger med Putins svigersønn

- Jeg har lenge vært kunde i DNB, men denne uka avslutter jeg kundeforholdet mitt, sier Bastholm til NTB.

Hun mener DNB «legitimere storstilt ran av verdens demokratier» ved å drive bankvirksomhet for bedrifter som benytter skatteparadiser.

DNB sier at det ikke er nytt at banken, som en ledende shippingbank, har kunder blant annet på Bermuda.

– Havnæringene er internasjonale næringer som er viktige for Norge, og viktige for DNB. Det er velkjent at DNB er en ledende shippingbank internasjonalt, og at vi har kunder over hele verden er derfor ingen nyhet, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.

- Fremstilt som røverhule



– Bermuda blir fremstilt som en røverhule, men ingenting kunne vært mer feil. Bermuda er velorganisert, sier skipsreder Hansson til Dagsnytt 18.

- Jeg vil gjette på at det er mye mer korrupsjon i Norge enn i Bermuda, sier han.

Hansson er styreformann og leder av rederiet Nordic American Tankers som har 20 tankskip registrert på Bermuda. Han er i godt selskap. Mange rederier - blant andre John Fredriksens Seadrill og Frontline - er registrert på Bermuda.

Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum skriver at også Oljefondet har store verdier knyttet til skatteparadiser. Vi snakker om mellom 600 og 800 milliarder kroner.

Les egen sak: Dobbeltmoral i skatteparadiset

Debatt om skatteparadiser



Hansson poengterer at Aftenposten selv skriver at det ikke er ulovlig å ha verdier på Bermuda.

Aftenpostens nyhetsredaktør mener at poenget er å skape debatt om skatteparadiser.

– Det å vise frem strukturer for å få i gang debatten er nødvendig og etter min mening god journalistikk, sier nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen i Aftenposten i debatten med Hansson på Dagsnytt 18.

Mest sett siste uken