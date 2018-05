Skjebnemøte i Sp om Navarsete-meldingen

Partiet skal konkludere i saken etter telefonmøte torsdag.

SISTE: Sexmeldingen til Navarsete utløser ingen sanksjoner fra Senterpartiet mot hyttetur-deltakerne

Onsdag ble det kjent at politiet ikke etterforsker den sjikanøse meldingen som ble sendt til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete.

Ingen av de ti Sp-politikerne som var på den mye omtalte hytteturen, der meldingen ble sendt fra, har meldt seg. Dermed er det nå opp til Senterpartiets sentralstyre å konkludere i den betente saken.

Nettavisen får opplyst at partiet vil avholde et sentralstyremøte på telefon torsdag formiddag, siden Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er på reise i Finnmark. Det er ventet at konklusjonen i saken vil komme etter møtet.

Borten Moes skjebne



To år har nå gått siden Navarsete mottok meldingen, der det sto: «Vi har lyst på fitta di». Saken ble varslet til partiledelsen, men det ble ikke tatt ordentlig tak i før den på nytt kom opp for noen uker siden.

MIDLERTIDIG TRUKKET SEG: Ola Borten Moe.

Siden har det vært stor medieoppmerksomhet rundt de ti som var på hytteturen, deriblant Sp-nestleder Ola Borten Moe. Borten Moe har trukket seg midlertidig fra sitt verv på grunn av den uavklarte saken, og spørsmålet er om og når han kan komme tilbake til nestledervervet.

Navarsete raste



Navarsete selv raste onsdag mot politiets henleggelse av saken.

- Det overrasker meg ikke. Politiet etterforsker kun saker med meg når jeg er skurken, ikke offer, sier hun til Bergens Tidende, og viste til en sak i 2008 der hun satt i bilen da en rådgiver i Samferdselsdepartementet kjørte for fort.

Politiet mener imidlertid at det ikke er riktig å prioritere saken.

- Isolert sett ligger denne handlingen i grenseland for hva som er straffbart, og kanskje litt under. Vi mener det ikke er riktig å gå inn i saken nå når den faktisk er gammel, sier påtaleansvarlig Ronny Iden til Nettavisen.

