Skjerpet sikkerhet i narkosak der hovedtiltalt er dømt for bestillingsdrapet på Ensjø

Sikkerheten er skjerpet i en omfattende narkotikasak på Lillehammer mandag. Den hovedtiltalte ble i sommer dømt for bestillingsdrapet på Ensjø i Oslo i 2012.

– Hovedtiltalte i saken er idømt 19 års fengsel i Oslo tingrett for medvirkning til drap. Dommen er anket av tiltalte. I den anledning har politiet planlagt gjennomføringen med en høyere grad av tilstedeværelse og synlighet enn vanlig. Politiet vil være synlig bevæpnet både i og rundt tinghuset på Lillehammer, sier politistasjonssjef Terje Krogstad ved Lillehammer politistasjon.

Den norsk-pakistanske 32-åringen er tiltalt for å ha overdratt minst 53,5 kilo cannabis til personer på Lillehammer og i Oslo i femårsperioden fra januar 2009 til januar 2014. Ifølge tiltalen fikk han betalt snaut 1,4 millioner kroner fra flere personer for narkotikaen. Han mottok pengene mens han befant seg i en rekke land, blant annet Portugal, Thailand, De forente arabiske emirater, Hongkong, Pakistan, Tyrkia, Nederland og/eller Norge, ifølge tiltalen.

ID-kontroll og visitasjon

I tillegg til 32-åringen er en 34 år gammel mann tiltalt for å ha overdratt 226 gram marihuana og drøyt 1,2 kilo hasj til en nordmann i den samme saken. Ifølge tiltalen mottok han kontanter fra flere personer og videresendte alt eller deler av pengene til den hovedtiltalte. I tillegg mener politiet at 34-åringen sørget for å organisere overføring av valuta fra flere personer til den hovedtiltalte.

Rettssaken starter i Sør-Gudbrandsdal tingrett mandag og vil pågå i to uker. Politiet opplyser at alle som skal inn i tingretten vil bli gjenstand for ID-kontroll og visitasjon. Personer som i løpet av de siste fem årene er idømt «frihetsstraff», vil ikke få slippe inn i rettssalen.

Som følge av det skjerpede sikkerhetsopplegget, er det lagt opp til begrenset trafikk og parkeringsforbud i Brubakken og Jul Pettersens gate, samt deler av Kirkegata i de to ukene rettssaken skal pågå.

Strenge fengselsstraffer

Den hovedtiltalte 32-åringen ble i Oslo tingrett i begynnelsen av juni dømt til 19 års fengsel for å ha bestilt drapet på Aqeel Shahzad (31) utenfor en bensinstasjon på Ensjø i Oslo 13. august 2012. Drapet skal ha blitt bestilt av 32-åringen etter en konflikt i det kriminelle miljøet i Oslo.

Etter drapet ble norskpakistaneren etterlyst internasjonalt av norsk politi. Han ble pågrepet i Dubai 1. september 2015 og utlevert til Norge sommeren 2016. Rettssaken pågikk fra januar til mars i år, og da dommen falt i 4. juni fikk han fradrag i dommen for å ha sittet til sammen over tre år i varetekt.

Tre andre personer ble også dømt til strenge fengselsstraffer for Ensjø-drapet.

Ankesak opp i april

32-åringen var før dommen for Ensjø-drapet straffedømt tre ganger tidligere, blant annet ble han i 2011 dømt til åtte måneders fengsel for trusler, legemsfornærmelse og brudd på våpenloven.

Norskpakistaneren soner drapsdommen i Ringerike fengsel, men anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Ankesaken er berammet til 2. april neste år, og vil pågå helt fram til 31. mai.

