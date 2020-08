Skjult koronasmitte bekymrer FHI

Et økende antall sporadiske tilfeller av koronasmitte vekker uro hos Folkehelseinstituttet (FHI). – Vi er bekymret og beredt, sier overlege Preben Aavitsland.

– Vi er redde for den skjulte smitten, altså den som skjer mellom folk, gjerne unge, som har lite symptomer og ikke forstår at de er smittet, sier overlege Preben Aavitsland i FHI til NTB.

Han peker på at disse kan smitte andre i flere ledd før noen blir syke.

De siste ukene har smittekurven pekt oppover i Norge. De to siste dagene er det meldt om 102 nye smittetilfeller, mot 196 i hele forrige uke. Mange av de nye smittetilfellene skyldes importsmitte.

– Situasjonen nå er imidlertid forskjellig fra mars, da to-tre tusen smittede nordmenn kom hjem etter å ha vært i Italia, Østerrike og Spania. Da var det lite testkapasitet, og det store antallet var overraskende, påpeker FHI-overlegen.

Fire hovedgrupper

Ifølge FHI er det nå fire hovedgrupper av smitte: Utbrudd på cruiseskip, smitte blant nordmenn som har vært i utlandet, utbrudd på arrangementer og sporadiske tilfeller.

Mens den første gruppa er i ferd med å komme under kontroll, vil den andre gruppa vil forbli en utfordring, ifølge Aavitsland.

– Vi ser import særlig fra røde land, men også grønne land. Vi råder folk til å reise utenlands bare når det er strengt nødvendig, sier han.

FHI ber nå alle som har vært i utlandet, om å teste seg. Nå jobbes det med å skaffe oversikt over hvor mange som faktisk har krysset landegrensene.

Bekymret for arrangementer

FHI er samtidig bekymret over de mange utbruddene på arrangementer. I Oslo er nå i alt 19 personer bekreftet smittet med covid-19 etter hjemmefester i Vestre Aker.

– Slike situasjoner kan føre til mange smittede. Arbeidet for å spore opp deltakerne er utfordrende for kommunene, sier Aavitsland.

Utover høsten ser FHI for seg en rekke lokale utbrudd eller små oppblussinger.

– Kommunene må være forberedt på å slå til dersom smitten øker lokalt. Disse skal slås ned før de sprer seg og blir regionale eller nasjonale problemer. Dermed kan vi unngå en ny bølge av epidemien, sier Aavitsland, som ser for seg at det kan innføres lokale restriksjoner i kommuner som sliter med å bringe et utbrudd under kontroll.

Flere kommuner har skjerpet retningslinjene for blant annet besøk på sykehjem. I Åmot må nå alle som har vært i utlandet, teste seg før de får besøke sine eldre.

Anbefaler munnbind

Immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo er ikke overrasket over økningen i smittetallene.

– Det ser nok mer voldsomt ut enn det faktisk er. Det går oppover, men spørsmålet er jo hvor fort det går. Jeg blir litt bekymret, sier hun og viser til at det har vært stor trafikk over landegrensene.

– Men mange har hatt gode grunner til å ville reise. Så jeg vil ikke si at det var feil, selv om det åpenbart også er problematisk.

Et påbud om munnbind, for eksempel på offentlig transport, er derfor på sin plass nå, mener hun.

– Munnbind i offentlig rom der det ikke er mulig å holde avstand, er en av de tingene vi kan gjøre som har effekt. Det er rett og slett høflig å ha på seg munnbind så man ikke uforvarende smitter andre. Det er viktig at folk skjønner at dette overhodet ikke er over, sier Spurkland.

(©NTB)