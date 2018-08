Skofterud-familien: - De vanskeligste og tyngste dagene en familie kan oppleve

Den tidligere skistjernen Vibeke Westbye Skofterud døde i en vannskuter-ulykke sist helg.

Familien til avdøde Vibeke Westbye Skofterud kom onsdag kveld med en uttalelse etter at den tidligere skistjernen ble funnet død ved øya St. Helena utenfor Arendal søndag.

I pressemeldingen, som er signert Karsten (pappa), Kristin (mamma), Tormod (bror) og Marit (kjæreste), forteller familien om den tunge tiden de nå går gjennom.

- Vi gjennomlever de vanskeligste og tyngste dagene en familie kan oppleve. Tapet av vår kjære Vibeke kan ikke beskrives med ord, og det er ubegripelig at vår datter, søster og kjæreste ikke skal finnes mer. Vi søker trøst hos hverandre og i det faktum at Vibeke i løpet av sitt alt for korte liv, levde rikt og satte dype spor etter seg. Naturligvis i skiløypa, men ikke minst som menneske med et helt spesielt hjertelag. Det er rørende å se hva hun har betydd for så mange, og vi vil rette en stor takk for alle gode tanker og ord, skriver familien i pressemeldingen.

Familien skriver videre at de setter pris på at de får sørge i fred også i tiden fremover.

Skofterud gravlegges fra Eidsberg kirke torsdag 9. august klokka 13.

Det er ventet et stort oppmøte, så seremonien vil også bli overført på en skjerm på plassen utenfor kirken.

