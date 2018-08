Skogbrann i Aust-Agder

Et brannhelikopter bidrar i slukningsarbeidet etter at en brann oppsto i Gjerstad kommune i Aust-Agder. Brannen har svidd av et område på 90 mål.

Ifølge NRK jobber 20 brannmenn med å slukke flammene på bakkenivå, mens det i ettermiddag ble rekvirert to brannhelikoptre.

– Det ene helikopteret har returnert til Torp, mens det andre driver slukkearbeid på den østre delen av brannområdet. Der er det veldig vanskelig og ulendt terreng å jobbe i, sier innsatsleder Terje Henriksen i brannvesenet.

NRK skriver lørdag kveld at brannvesenet fremdeles ikke har helt kontroll på brannen. Det er stor skogbrannfare i området som følge av lite nedbør.

(©NTB)

Mest sett siste uken