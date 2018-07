Skogbrann i Hordaland eskalerte

Helikopter hadde ikke ønsket effekt i slukningsarbeidet på brannen på Osterøy i Hordaland, og arealet på brannen har økt.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 1258.

– Det er brann oppe på Reigstadfjellet og ned mot sjøen. Det er et skogsområde som brenner nå, sier vaktkommandør ved 110-sentralen Ronald Drotningsvik.

Vanskelig tilkomst

Innledningsvis ble det opplyst at det var et område på 100x40 meter som brant. Brannvesenet har styrker fra Osterøy, Arna og hovedstasjonen. I tillegg brukes en drone. Sivilforsvaret har også rykket ut. Den vanskelige tilkomsten gjør faren for spredning stor, men det er ingen bebyggelse i området.

– Det går en høyspentledning i området, men brannen er foreløpig et stykke unna den.

– Det er veldig vanskelig tilkomst. Det er bratt på alle kanter av dette her.

Helikopter er ankommet brannområdet for å bistå fra luften.

– Det er hovedredskapet vårt nå, sier innsatsleder Jan Magnus Birkeland til BA på stedet.

Mannskapet bruker piskere for å forsøke å få kontroll på flammene.

– Det er en utfordring at det ikke er vann i området, sier innsatslederen.

Eskalerte

Like før klokken 18.00 opplyser brannmann Andreas Tveiten at helikopteret ikke foreløpig har hatt ønsket effekt.

– Den sterke vinden og det tørre terrenget har gjort slukningsarbeidet mer utfordrende enn forventet, og arealet på brannområdet har økt noe. Vi har nok derfor noen timer igjen med slukningsarbeid foran oss, sier brannmannen og legger til:

– Men jeg har tro på at vi med videre bruk av helikopteret, samt at vi skal pumpe mer vann opp til brannområdet, skal få slukket brannen i løpet av kvelden.

110-sentralen har blitt nedringt av telefoner om brannen.

– Vi har sikkert fått 100 telefoner på dette. Folk ringer fra alle områder som kan se brannen.

