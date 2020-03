Skole og barnehage stengt i Frosta på grunn av koronasmitte

Det er fire nye tilfeller av koronasmitte i Frosta i Trøndelag. Til sammen fem personer er smittet i kommunen. En barnehage og en skole er stengt fredag.

Det opplyser kommunen til NRK.

– På grunn av at det sannsynligvis har vært smitte i én av barnehagene, så vil den bli stengt i påvente av prøvesvar. Det samme er tilfellet for skolen, hvor et av trinnene blir satt i hjemmekarantene. Dessuten blir skolen også stengt foreløpig, sier kommuneoverlege i Frosta kommune, Arne Bye.

Det skal være snakk om en familie på Frosta som er smittet.

– Det blir iverksatt tiltak for å ivareta barn, elever og foreldre, opplyser kommunen ifølge Trønder-Avisa.

I tillegg er en elev på en videregående skole i Levanger smittet. Elever og lærere i den aktuelle klassen har fått beskjed om å holde seg hjemme.

