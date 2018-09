Skole slår alarm om steinkasting i trafikken

Bil skal ha fått frontruten knust og havnet i motsatt kjørebane.

(BA): Sagstad skule på Frekhaug i Meland kommune ble onsdag varslet om barn som kastet stein på biler.

En bil skal ha blitt truffet rett i fronten.

– Sjåføren som satt i bilen skvatt til da steinen traff bilen, forteller skolens rektor Magne Lædre til BA.

Film fra bilen

Steinkastingen skjedde på en gangvei tilknyttet Rosslandsvegen, noen hundre meter fra skolen.

Bilen hadde dashbord-kamera.

– Skolen har fått tilsendt et stillbilde fra filmen. Vi hadde håpet å kunne kjenne igjen personene, men kvaliteten på opptaket er dessverre for dårlig.

Opptaket er gjort ut gjennom en bilrute, i regnvær.

– Det eneste vi kan se tydelig er at det står to barn der, sier Lædre til BA.

Unngikk sammenstøt

Sjåføren har fortalt skolen at frontruten ble knust, og at han kom over i motsatt kjørebane.

– Han holdt på å kjøre inn i fronten på en møtende bil. Heldigvis klarte han å unngå det, sier rektoren.

Skolen opplyser om hendelsen sin hjemmeside. Foreldre og foresatte er også varslet om steinkastingen via tekstmelding.

– Håpet er at de tar en prat med barna sine, og forteller om hvor farlig dette kan være, sier han.

Skolen har nærmere 460 elever.

Kan få alvorlige konsekvenser

Så langt er ikke politiet varslet om hendelsen.

– Så vidt jeg kan se har vi ikke fått noen melding om dette, sier Ivar Holmaas, politioverbetjent ved Nordhordland lensmannskontor.

Han mener det umiddelbart må bli slutt på slike påfunn.

– Å kaste stein på biler er en veldig farlig ting å gjøre, og føre til alvorlig skade, sier han.

Så langt har det ikke lykkes skoleledelsen å finne ut hvem som sto bak steinkastingen.

