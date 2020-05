Skoleklasser i Oslo kan samles fra torsdag neste uke

Fra torsdag fjernes enmeterskravet i Oslo-skolene, og hele skoleklasser kan igjen samles i klasserommet igjen.

– I praksis betyr de nye reglene at en hel klasse kan samles i klasserommet igjen, slik at flere vil få et fulltids skoletilbud igjen. Men det er fortsatt viktig at vi ikke blander klasser eller kohorter, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen til Dagsavisen.

Onsdag kom regjeringen med en oppdatert smittevernveileder for skoler og barnehager. Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort.

På skolene skal man fortsatt unngå fysisk kontakt mellom personer, men hele klasser regnes som én kohort og kan ha undervisning sammen.

Endringene gjelder fra tirsdag 2. juni, men skoler og bydeler i Oslo har bedt om litt mer tid.

– Derfor åpner vi torsdag neste uke for å gi de ansatte et par dager på å planlegge. Det skal de slippe å bruke helga på, sier Thorkildsen som understreker at det fortsatt er en del smittevernregler som må følges.

– Det er fortsatt sånn at syke ikke skal møte i skolen eller barnehagen, og vi skal fortsette med kontaktreduserende tiltak og hygienetiltak. Vi skal fortsatt unngå trengsler og store forsamlinger, sier skolebyråden.

