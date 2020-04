Skoler og barnehager i Oslo blir ikke åpnet etter påske

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo sier det er uaktuelt for kommunen å gjenåpne skolene etter påske.

– Vi ser ikke for oss at det er mulig å åpne på en trygg måte første uken etter påske. Det er også av praktiske hensyn, dette krever forutsigbarhet for alle parter, sier Thorkildsen til Aftenposten.

Hvor lenge Oslo-skolene blir stengt er uvisst. Nå avventer byrådet hva regjeringen sier tirsdag.

I intervjuet advarer også Thorkildsen om at kommunen ikke når ut til alle barna med ekstra behov.

