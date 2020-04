Skoleveileder kommer senest mandag

Det vil være likheter i veilederne for skolene og veilederen for barnehagene, sier kunnskapsministeren. Skoleveilederen kommer senest mandag.

– Vi har hatt en runde på veilederen med partene i sektoren. De har frist for innspill onsdag. Vi håper å komme veldig langt på veilederen i løpet av uka, så skal den helt sikkert være ferdig mandag 20. april, sier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet til NTB.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier at de to veilederne vil bygge på mange av de samme prinsippene.

– For det første at vi har kunnskap om at barn blir mindre syke og dermed også i mindre grad er smittebærere enn det voksne er. Så har vi en del andre utfordringer knyttet til organiseringen av skolehverdagen enn i barnehagen, som jeg tenker at den veilederen er nødt til å ta hensyn til, sier hun til NTB.

1.–4. trinn i barneskolene åpnes fra 27. april etter å ha vært stengt siden 13. mars på grunn av koronaviruset.

