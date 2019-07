Skudd avfyrt under ran av gullsmed i Oslo sentrum

Det var flere vitner til det væpnede ranet, som skjedde rundt 11.30-tiden like ved Stortinget i Oslo sentrum. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

En gullsmed i Stortingsgata i Oslo sentrum ble utsatt for et væpnet ran mandag formiddag. To personer er pågrepet, opplyser politiet.

Litt etter klokken 11.30 fikk politiet mange meldinger om at Thune Gullsmed i Stortingsgata ble ranet. – Vitner har forklart at det ble avfyrt skudd inne på gullsmeden. To personer ble observert kjørende av gårde på en tohjuling. Disse personene er nå pågrepet, og det skjedde ved Akerselva ved Alexander Kiellands plass, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB. Ingen personer ble skadd under ranet. Det er ikke kjent hva ranerne fikk med seg. – Vi etterforsker nå på to åsteder – inne i butikken og der de mistenkte ranerne ble pågrepet – og vi avhører vitner, opplyser Hekkelstrand. Ranerne kastet flere spikre – såkalte spanske ryttere – mens de kjørte fra Stortingsgata gjennom sentrum før de ble pågrepet ved Akerselva. Politiet oppfordrer folk til å ta kontakt med politiet dersom man finner disse spikrene.