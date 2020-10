Slakteri på Gol stengt etter koronasmitte

Åtte personer er smittet med covid-19 ved Norturas anlegg på Gol. Anlegget er midlertidig stengt, melder Hallingdølen.

– Dette er et tiltak vi gjør for å bidra til å redusere smitteutbruddet som er nå i nærområdet til Gol kommune og nabokommuner, inntil man har mer oversikt over situasjonen, sier fabrikksjef Ingrid Hillestad Medhus til avisa.

Det er åtte smittetilfeller registrert ved slakteriet og to smittetilfeller bekreftet ved ullstasjonen Norilia, som stengte ned i helga.

Ved slakteriet hvor de driver med slakt og skjæring av storfe og småfe, i tillegg til slakt av griser, har vært stengt siden det første smittetilfellet hos en ansatt ble kjent, ifølge Nationen.

Det planlegges testing av samtlige 90 ansatte ved slakteriet.

