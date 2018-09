Slaktet Oslos utekontor - nå er «kontoret» fjernet

- Plasseringen var nok ikke optimal, sier Bymiljøetaten.

I Oslo sentrum ble det bygget to utekontorer til en halv million kroner i fjor sommer, som erstattet parkeringsplasser. Men bruken har ikke tatt av, og plasseringen ble kritisert i kommunens egen evalueringsrapport om prosjektet Bilfritt byliv, som Nettavisen omtalte i desember i fjor.

- Dette er en feilplassering i videste forstand. Det er som en tømmerkoie har kommet inn i sentrum og parkert sammen med alt det andre, som en lagergjenstand du hvert øyeblikk har lyst til å ta bort, tordnet arkitekturprofessor Thomas Thiis-Evensen overfor Nettavisen.

LAGT PÅ LAGER: Kommunikasjonsrådgiver Bjørnar Sølvik-Jensen i Bymiljøetaten i Oslo forteller at utekontoret er demontert og nå blir lagt på et lager.

Nå har Bymiljøetaten valgt å demontere ett av utekontorene, som var satt opp i Kjeld Stubs gate ved rådhuset.

- Vi har plukket den ned og legger den på lager til vi finner et mer hensiktsmessig sted å sette den opp, men vi vet ikke hvor eller om den blir satt opp igjen, sier kommunikasjonsrådgiver Bjørnar Sølvik-Jensen i Bymiljøetaten til Nettavisen.

Se videointervju med Thiis-Evensen lenger ned.

Les også: Arkitekt mener Oslo sentrum ødelegges



- Ikke vært så populært



Sølvik-Jensen sier det er flere årsaker til at de nå har fjernet «kontoret», som var bygget i massivt treverk.

- Man skulle ønske at tiltaket hadde vært mer populært. Det er flere årsaker til det, sier han, og viser til at det blant annet har sett ut som en byggeplass på stedet lenge, på grunn av renovering av en av nabogårdene.

TØMMERKOIE: Professor i arkitektur, Thomas Thiis-Evensen, hadde lite til overs for utekontorene da han inspiserte dem sammen med Nettavisen i desember i fjor. - En feilparkering, sa han.

Har du et tips til saken? Kontakt Nettavisens journalist Jørgen Berge

Han vedgår samtidig at plasseringen har vært feil:

- Det har ikke vært en optimal beliggenhet, og det er ikke optimalte solforhold der. Dessuten er den blitt skadet, trolig av en påkjørsel.

Les Nettavisens test av utekontoret her.



SE VIDEO: Blir overrasket over hva som har erstattet p-plassene:



- Ikke en skrinlegging

Han sier de vil vurdere hva de vil gjøre med utekontoret neste utesesong.

- Så dette er ikke en skrinlegging av konseptet utekontor?



- Nei, det er ikke en skrinlegging av det konseptet. Det er en del av Bilfritt byliv, for å lage bylivstiltak som kombinerer jobb og oppholdsrom, sier Søvik-Jensen, og legger til:

- Det er selvfølgelig blandet hva folk tenker om det. Men det handler om å eksperimentere med hva du kan bruke byrommet til, og så ser man her at de fungerer brukbart et av stedene, og ikke så godt på det andre, sier han.

Og selv om utekontorene, som ligger i Kjelds Stubs gate og Øvre Slottsgate, kostet en halv million kroner, mener han det er «billig».

- Dette utekontorprosjektet var en relativt rimelig investering. Det er et konsept kommunen har kjøpt og eier, sier Søvik-Jensen.

BESTÅR: Dette utekontoret står fortsatt i Øvre Slottsgate, etter at utekontoret i Kjeld Stubs gate er blitt fjernet. På utekontoret tilbys det gratis wifi og strøm.

- Rimelig investering



- Hva tenker du om kritikken som har kommet fra flere hold?

- Vi tar evalueringsrapporten til etterretning, og ser at her passet det ikke helt optimalt å sette et slikt prøveprosjekt. Da vet vi det også, og da har vært lært noe av det, sier han.

Blant annet har det blitt påpekt at været i Norge taler mot et utekontor, men der slår han tilbake:

- Utesesongen i Norge er kort og usikker, men det skal ikke hindre oss fra å prøve ut ting i byen. Vi kan ikke la være å jobbe med gode forslag til bylivstiltak selv om vi må ta hensyn til at vi bor i Norge, sier han.

Les også: Nå stenges Oslo sentrum for gjennomkjøring



STØY: Det var vanskelig å konsentrere seg da Nettavisen, her ved journalist Jørgen Berge, testet Oslos nye utekontor i november i fjor. Flere lastebiler passerte rett bak oss, og det var dessuten kaldt å sitte der og jobbe.

Rapport: - Ikke økt byliv



I evalueringsrapporten om Bilfritt byliv, som ble utarbeidet av rådgivningsselskapet Sweco, ble det påpekt at utekontoret ikke har gitt mer byliv:

«Utekontoret bidrar i dagens situasjon ikke til økt byliv og fungerer ikke som den møteplassen det kunne vært, antagelig på grunn av feil plassering».

Les også: Ny rapport: Dommen over Oslo-grepene

Det kom også fram at utekontoret mer ble brukt som sitteplass.

«Utekontoret har en begrenset bruk og den brukes hovedsakelig som sitteplass, ikke som arbeidsplass», sto det om «kontoret» i Kjelds Stubs gate.

VIDEO: Se flere videoer fra Oslo-politikken her:

Mest sett siste uken