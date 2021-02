Slalåmkjørere bes teste seg etter mutantutbrudd i Nittedal

Nittedal kommune ber alle som har stått slalåm i skibakken Varingskollen i helgen, om å teste seg.

Oppfordringen kommer etter et mulig utbrudd av den britiske virusmutasjonen i kommunen. I helgen testet 14 personer positivt for viruset, og i løpet av mandagen kom det ni ny tilfeller. Foreløpige analyser av to av testene viser at disse er av den britiske varianten, ifølge NRK.

– Vi har fått kjørt noen hurtigtester som viser at smitteprøvene fra Hakadal i helga inneholder UK-varianten, sier fungerende ordfører Inge Solli (V) til avisa Varingen.

Hurtigtestene er noe usikre, men siden viruset har spredd seg så raskt, regner han det som sikkert at Hakadal har fått den britiske varianten å hanskes med.

Kommunen har ennå ikke funnet ut hvor smitten kommer fra, opplyser Solli til NTB.

Smittetilfellene i helgen knyttes til Kirkeby skole og Hakadal ungdomsskole. På Kirkeby er det nå satt opp en mobil teststasjon, og dermed er testkapasiteten doblet.

(©NTB)

Reklame Denne ladekabelen sparer strøm, og redder batteriet