Slankepille roses av utenlandske forskere: - Hellig gral i kampen mot fedme

Men lorcaserin er ikke tilgjengelig i Norge. - Ikke et stort savn, sier fedmeekspert Jøran Hjelmesæth.

En fersk, amerikansk studie slår fast at slankepillen lorcaserin ikke medfører økt risiko for hjerte- og karsykdommer, skriver Reuters.

Studien, som er finansiert av farmasøytselskapet Eisai, har fulgt 12.000 mennesker som alle lider av overvekt eller fedme. Ved oppfølging etter tre år, viste pasientene som gikk på lorcaserin ingen økt risiko for å utvikle hjerte- eller karsykdommer sammenlignet med de i placebo-gruppen.

Forskere beskriver slankepillen som «den hellige gral» i kampen mot fedme. Lorcaserin begrenser appetitten og sultfølelsen ved å stimulere hjerneceller som gir en metthetsfølelse.

- Jeg tror nok vi vil se flere hellige graler, men dette er en av dem og en av de som definitivt har ligget i bakhodet på spesialister i lang tid. Men alt det vi kjenner til gjelder fortsatt - det må ligge en livsstilsendring i bunnen av dette, sier Tam Fry i Britain's National Obesity Forum til The Guardian.

Lorcaserin er ikke godkjent som legemiddel i Norge, og ifølge Jøran Hjelmesæth, leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og professor ved Universitetet i Oslo, er det heller ikke et legemiddel vi nødvendigvis trenger.

POSITIV TIL SLANKEPILLER: Jøran Hjelmesæth vil gjerne ha slankepiller på blå resept, men mener lorcaserin har for lav effekt til at den blir et savn på det norske markedet.

- Lorcaserin har en svak effekt og er derfor ikke et stort savn på markedet i Norge.

I snitt gikk pasientene på lorcaserin ned fire kilo på ett år, og vekttapet ble opprettholdt de neste tre årene.

- De som fikk behandling med lorcaserin gikk bare ned 2-3 kilo mer enn de i placebo-gruppen, så det er ikke et veldig effektivt legemiddel, sier Hjelmesæth, og legger til:

- Studien er stor og viktig, men selv om man ikke finner økt risiko for hjerte- og karsykdommer, så er det en understudie av over 3.000 deltakere med ultralydundersøkselse av hjertet, som viser en mulig, men ikke-signifikant lett økt risiko for hjerteklaffefeil. Så det finnes fortsatt uavklarte spørsmål.

Hjelmesæth er imidlertid positiv til å introdusere flere slankepiller på det norske markedet.

Fra før av har vi Xenical, som binder fett i tarmen slik at fett ikke tas opp, samt to nye legemidler som ble godkjent i 2018: Mysimba og Saxenda. Sistnevnte er ikke kommet på det norske markedet ennå, men vil snart bli tilgjengelig.

- Xenical er ikke spesielt effektivt, men de to andre viser til høyere effekt. Etter fire måneder på disse medisinene må han ha hatt fem prosent vektreduksjon for å få fortsette behandlingen, forklarer Hjelmesæth.

Såpass viktig er effektiv slankemedisin, at Hjelmesæth mener de bør bli tilgjengelige på blå resept.

- Hovedårsaken til fedmeepidemiener at vi lever i et fedmedisponerende samfunn. De som er arvelig disponert har økt risiko for fedme, og vi vet at mange av de som er arvelig disponert opplever økt sultfølelse og nedsatt metthetsfølelse. Det er flere som trenger hjelp for å gå ned i vekt, og som derfor kan ha god effekt av tabletter og sprøyter som reduserer appetitten, avslutter Hjelmesæth.

