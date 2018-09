Slår tilbake mot Frank Løke etter Instagram-innlegg - får bred støtte

Frank Løke får krass kritikk etter siste Instagram-innlegg. - Jeg synes oppførselen hans er veldig usmakelig, sier skribent Guri Idsø Viken.

I en kronikk i VG mandag gikk skribent Guri Idsø Viken hardt ut mot Frank Løke for sitt naken-stunt under «Skal vi danse» lørdag kveld, samt TV 2 for sin håndtering av hendelsen.

Etter kronikken ble publisert, fikk Løke beskjed om at han var ute av «Skal vi danse» som en følge av hendelsen.

Idsø Viken beskriver Løkes stunt som seksuell trakassering, og skriver blant annet at «det er synd at et program som «Skal vi danse» blir ødelagt av en fyr med peniskomplekser».

Overfor Nettavisen understreker Idsø Viken at hun aldri har møtt Løke, men at hun opplever ham som sjikanerende og grov i offentligheten. Det var også bakgrunnen for kronikken hun skrev.

- Han står fritt til å fortelle sin historie, men i trakasseringssaker så bør fokuset ligge på den som har blitt trakassert. Dansepartneren har sagt at hun ikke opplevde dette som greit, og det er det viktig å merke seg, sier skribenten.

SKRIBENT: Guri Idsø Viken.

«Tilbød seg å betale i natura»



I et intervju med VG tirsdag, sier Løke at han mener at Idsø Vikens kronikk var utslaget for TV 2s reaksjon.

Onsdag kveld legger han ut et Instagram-innlegg der han omtaler Idsø Viken på følgende måte:

«Guri Idsø Viken ringer alltid meg når hun trenger hjelp til skikkelig mannearbeid. Hvem faen er Guri tenker du??? Det tenkte jeg også først. men da tenkte jeg også «let’s Google that shit» så finner man ut at denne spreke damen lager romaner om sex, fyll og offentlig forvaltning,» skriver Løke, og avslutter:



«Men “boys” jeg tok en for laget når Guri tilbød seg å betale i “natura”».

Ved siden av teksten har Løke lagt ved et bilde av Idsø Viken, samt et av seg selv som stuper naken ned i en bil.





- Liten respekt for kvinner



På Facebook har Idsø Viken delt Løkes Instagram-innlegg med følgende tekst:

«Frank Løke virker som en topp type som aldri ville funnet på å trakassere kvinner, men som bare ble helt misforstått og sjukt dårlig behandla av mediene.»

Idsø Viken får bred støtte i sitt eget kommentarfelt, men også i Løkes kommentarfelt er det mange som beskriver innlegget som lavmål og patetisk.

«Synes synd på deg, må være stusselig å ha null ide om hvordan du fremstår,» skriver en.

«Så ekstremt lavmål,» skriver en annen.

«Du trenger desperat å utvikle deg til noe mer enn en sjåvinistisk bunt med muskler,» skriver en tredje.

Nettavisen har vært i kontakt med Frank Løke, men han har ikke besvart våre henvendelser.

NAKENSTUNT: Frank Løke og dansepartner Tone Jacobsen.

Løke mottar også støtte i kommentarfeltet fra de som mener det er god humor.

- Jeg ser at han får likes og kommentarer, så han bygger jo opp sin egen liten meninghet her, sier Idsø Viken.

Selv sier hun at hun ikke ble fornærmet over innlegget, men at hun reagerer på måten han omtaler kvinner på.

- Det er ikke okei å henge ut folk på sosiale medier på den måten. Det kan avskrekke folk fra å delta i samfunnsdebatten, spesielt yngre kvinner. Jeg kan skjønne at han er såret og vondbråten over ting som har skjedd i det siste, men det må han nesten ta på egen kappe, sier Idsø Viken, og fortsetter:

- Det ser ut som om han skryter på seg at vi har ligget sammen. For det første er jeg godt gift, men om jeg skulle hatt et sidesprang så ville ikke Løke vært førstevalget. Jeg synes oppførselen hans er veldig usmakelig og den viser at han har veldig liten respekt for kvinner.

- Sjikanerende og grov



Idsø Viken har registrert at Løke mener det er hennes kronikk som var utslaget for at TV 2 valgte å diskvalifisere ham fra konkurransen.

- Jeg tenker han heller bør gå i seg selv og spørre seg selv om det kanskje kan ha vært noe han har gjort som førte til at han mistet plassen sin i «Skal vi danse?»

Idsø Viken har lenge skrevet om feminisme og seksuell trakassering, og forteller at hun i det siste har opplevd en positiv endring når det gjelder tilbakemeldinger hun får på innleggene sine.

- Veldig mange menn sender meg hyggelige meldinger, og jeg opplever å få gode tilbakemeldinger på det jeg skriver. Det har vært en positiv opplevelse, frem til jeg nå ser at Frank Løke har lagt ut dette, avslutter Idsø Viken.

