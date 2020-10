Slektning av Tom Hagen siktet for vitnepåvirkning

En slektning av drapssiktede Tom Hagen er siktet for å ha forsøkt å påvirke et sentralt vitne i saken, skriver VG. Slektningen erkjenner ikke straffskyld.

– Jeg kan bekrefte at min klient er siktet. Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier slektningens forsvarer, advokat Trond Eirik Aansløkken, til VG.

Ifølge avisen er slektningen siktet etter straffelovens paragraf 157; «for ved trusler eller annen rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet å ha opptrådt slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i forbindelse med en straffesak».

NRK skriver at også de er kjent med utviklingen i saken, og at slektningen ikke er ett av barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen.

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt sier at hun ikke vil kommentere eventuelle siktelser.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen etter at hun forsvant fra parets hjem i Lørenskog i oktober 2018.

VG skriver at vitnet leverte inn en anmeldelse etter å ha hatt en telefonsamtale fra slektningen i sommer. Ifølge avisen har vitnet forklart til politiet at samtalen opplevdes som truende og at det opplevdes som et forsøk på å påvirke tidligere politiforklaringer.

– Anmeldelsen fremstår som oppkonstruert, men jeg er dessverre forhindret i å gi noen nærmere kommentarer på grunn av den pågående etterforskningen, sier Aansløkken.

