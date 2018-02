Slepte brennende bil 20 meter i frykt for spredning

I frykt for at brannen skulle spre seg fikk flere flyttet bilen bort. Så trådde de til med snømåker.

Nødetatene var søndag ettermiddag på Hoensvannsveien, ved Hoensvannshotellet, i Hokksund etter melding om bilbrann. Det skrev politiet på Twitter kl. 16.41.

Ingen personer kom til skade i hendelsen.

Et vitne til hendelsen forteller at bilen som brant sto like ved siden av en annen bil, og en vaktmesterbolig. I frykt for at brannen skulle spre seg tauet de derfor bilen 15-20 meter bort.

– Den andre bilen hadde antakelig tatt fyr dersom vi ikke hadde fått flyttet bilen som brant, forteller vitnet til Drammens Tidende.

Fire-fem brannslukningsapparater ble tømt i forsøket på å slukke brannen, uten hell. Flere på stedet trådde da til for å forsøke å slukke med snø.

Da brannvesenet kom til stedet fikk de raskt slukket det som var igjen av brannen, forteller vitnet.

Eieren fortalte ifølge vitnet at bilen plutselig tok fyr, den var ikke startet da det skjedde.

Politiet kan foreløpig ikke si noe om årsaken til brannen.

– Det er for tidlig å si noe om, men bilen taues inn og vil bli undersøkt. Vi tar også avhør på stedet for å få klarhet i hva som har skjedd, sier politiets operasjonsleder Rune Hunshamar.

Ifølge vitnet fortalte eieren at han nettopp har byttet batteri på bilen.

Brannvesenet er på stedet. Brannen i bilen er slukket ved hjelp av snø. Ikke meldt om personskade. — Politiet S Buskerud (@politiopssbusk) February 4, 2018

BRANN: Flere prøvde å slukke brannen ved å hive snø på flammene.

Mest sett siste uken