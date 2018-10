Slik bevarer dere sexlivet - selv etter mange år som kjærester

Vi spurte tre terapeuter om hvordan man bevarer gnisten i sexlivet. De hadde stort sett samme svar.

Historien er velkjent for de aller fleste parterapeuter: Da paret først traff hverandre, var alt så spennende. De var forelsket, hadde masse sex, prøvde stadig nye ting og lå i senga og pratet sammen til langt på natt. De kunne ikke få nok - verken av hverandre eller av spenningen.

Med tiden roet forelskelsen seg. De gikk fra fin skjorte og høye hæler, til joggebukse og Adidas-sko. Meldingsutvekslingen endret seg fra «gleder meg sånn til å se deg» til «kjøper du med litt Pepsi Max»? Sexen ble rutinepreget, og etter hvert nedprioritert til fordel for en ekstra episode av «Game of Thrones».

Hva skjedde med spenningen? Hvorfor sluttet de å ha spontan sex på sofaen fordi det var mye mer spennende enn alt som finnes på Netflix? Hvordan kom de dit at sex plutselig ble grunnlag for konflikt, når alt egentlig var så lovende i begynnelsen?

Sexolog og parterapeut Bianca Schimdt forklarer det slik:

- I begynnelsen, når vi er forelsket, er vi så opptatt av den andre personen at vi trykker på tangentene som tenner den andre uten å være klar over det. Vi sender søte meldinger, snakker sammen, gir komplimenter og tar på hverandre - uten å tenke over at vi gjør det. Når forelskelsen roer seg, dabber alt dette gjerne av, og så skjønner vi ikke hvorfor sexlysten også forsvinner, sier Schimdt til Nettavisen.

SEXOLOG:- Når vi er forelsket trykker vi på tangentene som tenner den andre uten å være klar over det, sier Bianca Schmidt.

At sexlivet ofte dabber av i takt med forelskelsen, kan i stor grad forklares med at menn og kvinner har ulike tenningsmønster.

Menn er mer visuelle, direkte og forutsigbare i sitt tenningsmønster, altså kan de bli raskt tent hvis de ser noe eller noen de liker eller visualiserer noe som tenner dem. Kvinner, derimot, har et mer flyktig tenningsmønster, og er gjerne avhengig av en stemning som gir følelse av nærhet og trygghet for å få lyst på sex.

- En forelsket mann sender gjerne søte meldinger, gir masse oppmerksomhet og sørger dermed for å opprettholde denne stemningen som gjør at kvinner får lyst på sex. Men når han ikke er så forelsket lenger, vil denne oppførselen, som gjerne ikke er så typisk for en mann, ofte endre seg. Mannen fortviler over at kjæresten ikke vil ha like mye sex mer, men det han ikke forstår er at det var de tingene han, helt naturlig, gjorde i begynnelsen som gjorde at hun hadde så lyst på sex, forklarer Schimdt.

- Bare dere som tror det var spontant



Psykolog Ole Olsen vakte oppsikt da han under overskriften «Sex: Just do it - eller bli skilt» oppfordret par til å sexlivet på alvor, og mente at man, på samme måte som man «tvinger» seg til å pusse tennene, også kan gjøre det samme med sex.

I sin kronikk i Jyllands-Posten, mener Olsen at det er på tide å avlive en av de mest kjente sexmytene - én gang for alle:

«Spontan sex finnes nemlig ikke. Jeg vet godt at dere hadde masse sex da dere først møttes, men spontant var det aldri. Det er bare dere som tror det var det,» skriver Olsen.

Mange vil kanskje riste på hodet av psykologens utspill. For det opplevdes da vitterlig som «spontan sex» da du og din nye forelskelse hadde sex på kjøkkenbenken!

Men var det egentlig det? Hadde ikke du som kvinne dusjet, barbert leggene, sminket deg og hatt på litt ekstra parfyme før han kom? Og du som mann hadde kanskje sendt melding i forkant om at du gledet deg til å se henne og tatt på deg den skjorta du visste hun likte? Så snart dere kom inn i samme rom, la dere kanskje bort telefonen og fokuserte kun på hverandre?

Tenk om man hadde fortsatt å behandle hverandre på denne måten - også når man har vært kjærester i 20 år. Ville man da ha bevart den samme lysten på sex?

- Lysten må planlegges



Samlivsterapeutene er ikke i tvil om effekten:

«Sexlyst i et lettere slitt parforhold faller sjeldent ned fra himmelen, det må jobbes med den. Lysten må planlegges,» skriver Olsen, og utdyper overfor Nettavisen:

- Man må unngå å se på parforholdet som noe som er ferdig, altså som et trofé som man tar med hjem. Parforholdet er en uopphørlig prosess, som begynner forfra igjen hver eneste morgen resten av livet.

Samlivsterapeut Frode Thuen er enig:

- Først og fremst må man ta ansvar for egen seksualitet, og vite hva man selv kan gjøre for å komme over terskelen og få lyst på sex. I tillegg bør man jobbe med samspillet. Det å være til stede, være oppmerksom og engasjert kan være en del av vorspielet. Hva er det som gjør at den andre ikke har lyst? Kan man gjøre noe for å bidra til en stemning som skaper lyst?

Sexolog Bianca Schmidt har følgende råd:

- Hvis sexlysten dabber av i takt med forelskelsen, bør man spørre seg selv: Hva gjorde vi for hverandre i begynnelsen? Kanskje bør man gå tilbake til å gjøre de samme handlingene?

TERAPEUTENE: Psykolog Ole Olsen (t.v.), sexolog og samlivsterapeut Bianca Schmidt og psykolog og samlivsterapeut Frode Thuen har samme råd til par som ønsker å bevare gnisten i sexlivet: Se på begynnelsen av forholdet og måten dere behandlet hverandre på i forelskelsesrusen. Kanskje bør man gå tilbake til å gjøre de samme handlingene?

- Skape god stemning først



I utgangspunktet kan det være problematisk med ulike tenningsmønster, og det kan være vondt for begge parter. Den som ofte tar initiativ føler seg gjerne avvist, mens den som avviser opplever det som slitsomt å bli mast på.

LES OGSÅ: - Dess mindre aktiv du er, dess større sjanse er det for at du får problemer med sexlivet

Et eksempel er at mannen ser på kjæresten sin og synes hun er fin, og sier fra om at han vil ha sex ved å putte hånda under skjorta hennes. For kvinnen, som kanskje er stressa og midt i et gjøremål, kommer tilnærmingen for brått på, slik at hun avviser kjæresten sin.

- Hvis han i stedet sørget for å skape en god stemning først, for eksempel ved å fortelle henne hvor nydelig hun er, få henne til å føle seg elsket, så vil stemningen som åpner henne til sex komme på plass. Dette kan ta litt tid. Kvinner med typiske feminine tenningsmønster tenner sjelden på brå tilnærminger hvis stemningen ikke er på plass, avslutter Schimdt.

