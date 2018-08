Slik blir du kvitt den irriterende vepsen

Det finnes midler som tar knekken på veps når den forstyrrer rundt middagsbordet.

(ANB): Når de svarte og gule hissigproppene svirrer rundt middagsbordet ute, kan stemmingen fort bli utrivelig. Heldigvis finnes det smarte løsninger når du vil bli kvitt de ubudne gjestene.

- Vil du ta enkeltveps som svirrer rundt, er en insektsspray på aerosol det beste alternativet. Sprayene kan også brukes direkte på bolet. Det beste er å gjøre dette om kvelden, etter at vepsen har trukket inn for dagen. Spray inn i åpningen og dynk bolet godt. Et jordvepsebol behandles på samme måte, sier Inger Løvaas hos Krefting til ifi.no.

Det finnes også vepsebolskum som gir bedre sikkerhetsmargin.

- Noe skum kan nå bolet på opptil tre meters avstand. Det skumlegger bolet, og vepsen dør samtidig som lukten av skummet vil holde andre veps borte fra å komme tilbake, forteller hun.

Vepsen bygger bolene sine både under og over bakken. Det er vanlig at de bygger i tilknytning til hus og uthus. Fritthengende bol kan bli på størrelse med en fotball hvis de får henge i fred.

- Skal man fjerne et bol, er det enklest å gjøre det mens det enda er lite og antallet individer i bolet er lavt. Uansett er det lurt å ta sine forholdsregler når man skal bekjempe veps. Heldekkende klær, hansker og briller er effektivt for å beskytte seg, mener Løvaas.

Men selv om vepsen stort sett oppleves som en pest og en plage, har den en viktig rolle. Vepsen lever i stor grad av små insekter, og er med på å holde bestanden av mygg og fluer nede.

I tillegg fungerer de som pollinatorer. Bestanden når sitt maksimum på sensommeren, og i løpet av høsten dør de ut etter at hannene og de nye dronningene er klekket. Så problemet blir uansett løst når det igjen blir høst og kaldere dager. (ANB)

