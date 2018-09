Slik blir helgeværet

Det kan bli litt vått, men flere vil kunne oppleve noe sol i helgen.

Etter den tørre sommeren fikk vi en ekstra våt august. Halvveis i september, som vanligvis er årets våteste måned, har vi fått omkring 60 prosent av det som er normalt nedbør for måneden, forteller vakthavende meteorolog ved Meteorologisk Institutt, Martin Granrød til Nettavisen.

Helgen blir litt våt noen steder, men for mange med noen solgløtt i blant. Nordover blir det tørrere, mens det ser ut til å være Øst- og Sørlandet som stikker av med mest sol.

- Situasjonen nå er at vi har et lavtrykk over Nordsjøen og det gjør at det blir fuktig og vått i vest, i form av regn og regnbyger, sier Granrød.

Bor du i #SørNorge eller #Trøndelag? Det blir en del gråvær denne helgen, men vi har funnet ut når sola gløtter fram. Her kan du se når du bør gjøre deg klar med kaffekoppen på verandaen ☕ pic.twitter.com/6OWBEtTBCV — Meteorologene (@Meteorologene) 14. september 2018

Nordover mot Nordland blir været preget av vestavind med nedbør, mens det i Troms og Finnmark kan bli en tørrere lørdag.

- I Troms og Finnmark så ser det ut til at lørdagen blir ganske tørr, mens det utover lørdag kveld og søndag kan bli perioder med nedbør, forteller meteorologen.

Bor du i #NordNorge? Vi har prøvd å finne ut når det er minst skyer i løpet av helgen. Sjekk det ut her - og gjør deg klar for noen solgløtt eller kikking etter nordlys ☀✨ pic.twitter.com/CHUXoKkoFS — Meteorologene (@Meteorologene) 14. september 2018

- Østlandet ser ut til å få det fineste været, med en del sol på lørdag, mens det litt nord på Østlandet kan bli litt mer skyet. Søndagen kan det bli litt mer tilskyet utover ettermiddag og kveld.

Vil du se nordlys i helgen? Det blir mye skyer i hele landet, men i natt er det størst sannsynlighet for å få det til, hvis du befinner deg i #Nordland vel å merke ✨ Her ser du Vesterålen badet i nordlys, fanget av Kim Hartviksen. pic.twitter.com/65RNihH3vT — Meteorologene (@Meteorologene) 14. september 2018

På Sørlandet melder Granrød om mye av det samme været som i øst, med en del sol, noe skyer og også litt regn.

Temperaturene vil ligge på omkring 16 til 17 grader i Oslo, 11 til 12 grader i Bergen og 12 til 13 grader i Tromsø på lørdag, men vil synke litt på søndagen.

På #Svalbard våknet folk opp til årets første snø 👀❄️ Kanskje det snart blir snøscooterføre? 😁 Foto: Ine-Therese Pedersen pic.twitter.com/MYg8G9sL5D — Meteorologene (@Meteorologene) 14. september 2018

Tidligere fredag meldte meteorologene på Twitter at Svalbard våknet opp til den første snøen denne sesongen, og Granrød melder om skyet vær med nedbør i form av sludd eller snø på Spitsbergen.

Mest sett siste uken