Slik blir pinseværet fra sør til nord

Pinsehelga kan by på sol og varme opp i 20 grader i skyggen. Enda varmere vær er i vente, men ikke før ut i neste uke.

Pinseværet blir strålende i Sør-Norge, mens i Nord-Norge blir det skyer og litt regn, ifølge meteorologene.

- Det fineste været kommer Østafjells og på Sørlandet, mens fra Trøndelag og nordover blir det mer skyet, sier meteorolog Magni Svanvik ved Meteorologisk institutt til Nettavisen fredag.

Venter opp i 20 grader

Temperaturutsiktene for lørdag, søndag og mandag forteller at gradestokken på målestasjonene kan krype opp i 20 grader, kanskje litt over det, i løpet av helga. Vil du ha enda mer sol og varme, er det gode utsikter for den som smører seg med tålmodighet:

- Tendensen utover i uka er at det blir gradvis varmere, sier Svanvik, som likevel ikke kan love temperaturer som vi hadde tidligere i uka, da Blindern opplevde 27 grader.

Regn og vind i nord

I nord ventes det regnbyger og vind i helga.

- Nordland, Troms og Finnmark får regnbyger, og lørdag kan det bli ganske kraftig vind i Nordland, Troms og på vestkysten av Finnmark, sier meteorologen. Vindstyrken kan nå opp i sterk kuling fra sørvest.

Søndag ventes vinden å roe seg i nord, men det blir fortsatt skyet, og i følge meteorologen er været i nord preget av at det blir litt til og fra med skyer og regn.

Østafjells: Lite vind, pent vær

- Østafjells ventes det lørdag og søndag rolige vindforhold og fint vær, litt mer skyet søndag helt nord på Østlandet og i fjellet i Sør-Norge, sier meteorologen.

Det ventes fint vær på Vestlandet med rolige vindforhold, skiftende bris eller sørvestlig bris, i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland.

- Men så blir det litt mer skyet. Dette går nordover til Trøndelag, og det kan bli lit regn på ettermiddagen lørdag, sier Svanvik.

Søndag ventes det sørlig liten til stiv kuling i Sogn og Fjordane.

Kaldfront mandag

- Mandag kommer det inn kaldfront som påvirker været helt fra Sogn og Fjordane til og med Finnmark,. Det er snakk om sørvestlig relativt kraftig vind, opp til liten til stiv kuling og i nord kanskje opp i sterk kuling og regn. Det meste av regnet er ventet natt til mandag. Kanskje er det verste over når vi våkner, sier meteorologen videre.

Stor skogbrannfare

For Rogaland, Sørlandet og Østafjells ventes det veldig fint vær mandag, som er 2. pinsedag og altså mer av det samme som lørdag og søndag. Det ser ikke ut til å komme nedbør, og flere steder er det sendt ut varsel om stor skogbrannfare.

- Temperaturutsiktene viser at det kan bli opp i 20 grader, kanskje over det i helga. Oslo kan få opp i 20 grader, kanskje 22, Trondheim og Bergen 15 grader, mens Tromsø må nøye seg med 10-11 grader, sier Svanvik.

