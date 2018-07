Slik blir været til uka

Neste uke kan det komme byger i både nord og i vest, men stadig er det tørt og varmt i sør og øst.

Lørdag var vi på dag nummer 31 med målte temperaturer på over 30 grader. Til uka blir det gode temperaturer stort sett i hele landet, men muligheter for byger både i nord og vest.

- Kollegaen jeg tok over for i dag sa at det kommer til å være over 30 grader et eller annet sted hver dag hele uka, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk Institutt, Marit Berger.

Kan komme noe regn til helgen

På to steder i Buskerud og ett i Oppland ble det målt 30 grader lørdag. Varmen og tørken har ikke tenkt til å gi seg med det første.

- Østafjells holder det tørre og varme været seg, forteller Berger.

Det kan være noe vekslende skydekke, men noe særlig nedbør får vi ikke før til helgen. Da kan det komme regnbyger noen steder.

- Det er jo langt fram i tid. Det kan komme litt nedbør fra helgen av, men vi kan ikke love noe, sier Berger.

Nok en #tropedag registrert i #Norge. 3 stasjoner nådde 30 tallet, men Dividalen i #Troms og Nyrud i #Finnmark var ikke langt unna de heller. Foto: @nennepus pic.twitter.com/t4dcNLyJXB — Meteorologene (@Meteorologene) 21. juli 2018

Vekslende i nord og vest

I går ble det sendt ut gult varsel for nedbør i Finnmark og spesielt i Øst-Finnmark kan bygene fortsette utover morgendagen. Deretter er nordlendingene tilbake til mer vant vær - varierende, noe nedbør, men med temperaturer opp mot 20 grader noen plasser.

- Det blir litt vekslende, men det blir nok fint vær og opphold innimellom noen steder, sier Berger.

Som i nord får Vestlandet noe vekslende vær til uken, med temperaturer på opp mot 20 grader.

- I resten av landet blir det litt skiftende. Det kan være litt skyer og noe nedbør i hvert fall i første halvdel av uken. Best vær blir det nok torsdag og fredag, sier Berger.

Søndag ventes kraftige regn- og haglbyger i #Finnmark, lokalt med torden. Mest nedbør blir det i Øst-Finnmark, med timesnedbør opptil 15 mm. pic.twitter.com/5Fn1XXbM34 — Meteorologene (@Meteorologene) 21. juli 2018

Sør-Norge får rød måne

Til helgen får for øvrig de som befinner seg i Sør-Norge også oppleve en blodmåne - en total måneformørkelse.

Det vil si at sollyset som treffer ytterkantene av jorden, reflekteres av større partikler i atmosfæren, som reflekterer lyset inn på «baksiden» av jorden, skriver NTB.

Det røde lyset fra sola kastes tilbake på jorden, slik at vi opplever månen som rød.

