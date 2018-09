Slik forsvant bananfluene hos Ellen Cathrine

Er du plaget av småfluer? Ellen Cathrine vet råd. I løpet av kort tid sendte hun samtlige over til de evige fluemarker.

(Drammens Tidende): Ellen Cathrine Orsteen hadde glemt å kaste matsøpla før hun reiste bort en helg. Da hun kom hjem ble hun møtt av en armé med bananfluer.

– Søppelbøtte inneholdt noe gjenglemt bananskall. Da jeg kom hjem var det virkelig fest av bananfluer, og det så helt forferdelig ut, sier hun.

For å bli kvitt de ekle småkrypene, fant hun råd på nettet.

– Jeg googlet og kom over oppskriften som må sies å være særdeles effektiv.

Ved å halvblande eplesidereddik og vann i en liten skål med et par-tre dråper Zalo på toppen, hadde hun skapt den perfekte massekirkegård for fluer.

– Men ikke glem Zalo, den er viktig for at overflatehinna skal bli brutt når de lander. Da synker nemlig fluene til bunns og drukner.

I løpet av to dager var festen over for samtlige småfluer hjemme hos Ellen Cathrine i Krokstadelva.

– Dette funker, og det er jo så enkelt. Men det er sikkert viktig at det er eplesidereddik, siden det må være litt fruktsmak og lukt på det, sier den handlekraftige damen.

Les flere saker fra Drammens Tidende her.

Les også: Lure triks: Slik blir du kvitt bananfluene på kjøkkenet

Mest sett siste uken