Slik lykkes du på Tinder

Hør podcasten Hun vs. han.

Mange par møtes via datingapper i dag, og selv om vi er glade i å høre sukesshistorier så er manges opplevelse av Tinder og happn det stikk motsatte av evig kjærlighet.

For det er mye tørrprat. Mange samtaler som renner ut i sanda. En del dates som ender i skuffelse. Ubesvarte meldinger. Mas fra matcher som ikke tar nei for et nei. Kaffedater med folk du knapt kjenner igjen fra bildene sine.

Kjersti og Adrian i podcasten Hun vs. han har derfor lagd en episode med såkalte «do's and dont's» på sjekkeapper. En slags oppskrift på Tinder-suksess, med innspill fra kvinner og menn i ulik alder.

Adrian Møller Haugan og Kjersti Westeng har podcasten Hun vs. han.

En av guttas beste tips Tinder-tips var følgende: «Vær dame». For det er enklere for jentene å få kontakt på datingapper. En annen av gutta mente at «90 prosent av all kontakt måtte initieres av meg, så jeg har liten erfaring med å bli kontakta av ei jente på Tinder». Samtidig sier jentene at de skjønner at de bør ta kontakt selv, men at de synes det er stas om gutten tar det første steget. Så lenge han ikke stiller kjedelige spørsmål, naturligvis, for det er det ingen som har tid til i 2018.

I tillegg deler Adrian og Kjersti sine beste Tinder-tips - og diskutere meldinger de aldri vil glemme.

Hør podcasten her (eller følg podcasten på iTunes):

