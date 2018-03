Slik markerer Kode kvinnedagen på Snapchat

Mener bildet ikke er et stikk mot Terje Søviknes.

Onsdag og torsdag har KODE Kunstmuseer og komponisthjem delt en rekke bilder i anledning kvinnedagen på sin Snapchat-konto, melder Bergens Tidende (krever abonnement).

Et av bildene er «Kystbilde» av Hans Gude fra 1872. KODE har plassert en pil mot kvinnen på bryggen og skrevet «norsk kvinne», mens de har skrevet følgende over mannen som er på vei inn i båten: «Langt der borte: En fremtid der vi setter overgripere i fengsel framfor i regjering».

Kommunikasjonssjef på KODE, Maria E. Tripodianos, sier til Bergens Tidende at de ønsker å bruke kunsten til å ta opp tema som er viktig for mennesker i dag.

På spørsmål fra BT om Snapchat-bildet er ment som et stikk mot Frp-politiker Terje Søviknes, svarer Tripodianos at det ikke er det, men at det er «en generell kommentar om at det ikke er ønskelig at overgripere kan sitte i regjering».

– I Snapstoryen tar vi opp flere problemstillinger knyttet til kvinnedagen med utgangspunkt i «norsk kvinne» som #metoo, likelønn og barseldebatten. Sistnevnte er kanskje mer lokal, men har nasjonal betydning. Maktovergrep diskuteres akkurat nå i store deler av verden, sier Tripodanios til BT.

Søviknes ble anklaget for seksuelle overgrep mot en 16 år gammel jente under FpUs landsmøte i år 2000. Nylig fortalte den nå 34 år gamle kvinnen sin historie i Aftenposten, hvor hun blant annet snakket om hvordan hun har hatt det de siste 17 årene.

– Nå føler jeg at det er en sjanse til å bli hørt, at ansvaret plasseres der det hører hjemme – hos mennene. Jeg har følt meg så skamfull, jeg har båret det som om det var min feil, sier hun til Aftensposten/ Bergens Tidende.

Søviknes' rådgiver, Christian Haugen, sier til BT at Søviknes gjentatte ganger har beklaget det som skjedde og at han ikke ønsker å gi ytterligere intervjuer nå.

TERJE SØVIKNES er olje- og energiminster.

Mest sett siste uken