Slik mener politiet at Janne Jemtland ble drept

Ny mann er siktet i Janne-saken. Politiet tror hun ble skutt med håndvåpen ved sin bolig. Ektemannen sier det var en ulykke.

En ny person er siktet i Janne-saken. Mannen fra Ringsaker er siktet for falsk forklaring under et avhør 17. januar. Han er pågrepet og vil bli fremstilt for varetekt fredag, siktet for uriktig forklaring.

Mannen har forklart seg som vitne i saken, men politiet mener altså at forklaringen er feil. Politiet sier at de ikke tror at mannen var delaktig i drapshandlingen, men politiet ønsker å avklare hans rolle i forbindelse med drapet.

ÅSTED: Politiet mener at Janne Jemtland ble skutt med håndvåpen på eiendommen til henne og den nå drapssiktede ektemannen.

Skutt med håndvåpen



Politiet bekreftet nå det flere medier meldte om torsdag, at tobarnsmoren ble skutt med et håndvåpen.

Under pressekonferansen fredag, sier politiadvokat André Lillehovde van der Eynden om sentrale elementer i politiets teori.

Politiet mener at:

Janne Jemtland ble skutt. Hun ble påført dødelige skuddskader 29. desember og døde den dagen.

Hun ble skutt med et håndvåpen som politiet ikke har funnet.

DREPT: Janne Jemtland døde av skudskader, mener politiet.

Janne Jemtland ble drept på eiendommen til henne og den nå drapssiktede ektemannen.

Blodsporene som er funnet på funnsted 1 og 2 ble fraktet dit.

Telefonen ble ødelagt kort tid etter at den ble registrert i Brumunddal sentrum klokken 05.50. Mobiltelefonen er heller ikke funnet.

FUNNET: Liket av Janne Jemtland ble funnet i Glomma 13. januar.

Politiet mener at kroppen hennes deretter ble fraktet til funnstedet i Glomma ved Eid bro i Våler, der liket ble funnet 13. januar

Sier det var et uhell



Den drapssiktede knytter seg til drapet, men erkjenner ikke straffskyld for drap. Han har ikke forklart at de kranglet før Janne ble skutt, slik medier tidligere har meldt.

- Slik vi oppfatter det, så mener han at det var en ulykke, sa van der Eynden under pressekonferansen fredag.

Politiet fortalte også at de til nå har avhørt 60 vitner. Den siktede er avhørt sju ganger. Mye av arbeidet er knyttet til å kontrollere siktedes forklaring. Det jobbes også med tekniske undersøkelser av blant annet 250 beslag.

