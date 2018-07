Slik oppbevarer du matvarene dine trygt

Bruk av feil emballasje kan avgi helseskadelige stoffer.

Hva gjør du med matrester før du pakker dem inn i kjøleskapet? Og hva har du maten i når du varmer den i mikrobølgeovnen?

De aller fleste har nok egne husholdningsregler når det kommer til dette. Men bruker du feil emballasje til oppbevaring eller varming av mat, kan emballasjen ødelegges eller den kan avgi helseskadelige stoffer.

Matportalen oppfordrer til å sjekke merkingen og følge eventuelle bruksbegrensninger. Se etter glass- og gaffelsymbolet, som illustrerer at varen er egnet for kontakt med mat og drikke. Andre ganger står det «for næringsmidler» eller «for mat».

TRYGT: Se etter dette symbolet på emballasjen.

I en oversikt over de vanligste emballasjene, har Matportalen listet opp hvilken type emballasje som egner seg til hva:

Folie

Både aluminiums- og plastfolie kan ha viktige bruksbegrensninger. Plastfolie kan være uegnet til oppvarming av mat i mikrobølgeovn eller for kontakt med fet mat. Aluminiumsfolie bør gjerne ikke være i kontakt med sur og salt mat da det kan oppløse aluminium.

Glass

I utgangspuntket egner glassbeholdere seg god til oppbevaring av mat, men kan sprekke ved høy varme. Vær også forsiktig med å oppbevare sure matvarer i kystall fordi bly kan avgis fra glasset.

Bokser og esker

Mange bruker tomme plastbokser som kanskje har inneholdt yoghurt eller iskrem til å oppbevare mat. I utgangspunktet er kanskje ikke dette så smart da denne typen plastbokser egentlig er ment for originalt bruk. Boksene, som gjerne mangler informasjon om bruksbegrensninger, kan reagere på varme. Hvis man skal oppbevare mat i dem, bør det være mat som ligner på originalinnholdet når det kommer til surhet, fettinnhold og temperatur. Hvis ikke er det ingen garanti for at boksene ikke kan avgi kjemiske stoffer.

Skal du varme mat i en plastboks i mikrobølgeovnen, bør boksen være merket med at den tåler varme.

Tørkerull

Skal du bruke tørkerull for å tørke av maten, bør det være av typen som er beregnet for den type bruk. Papiret bør være merket med glass- og gaffelsymbolet, eventuelt en tekst som sier at det er egnet. Annen type tørkerull, for eksempel den lagd av resirkulert papir, kan inneholde helseskadelige stoffer som tungmetaller og trykkfargerester.

Mest sett siste uken