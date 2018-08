Slik reagerte Twitter på Sandbergs pressekonferanse

Les reaksjonene etter at Per Sandberg og Bahareh Letnes møtte pressen i Arendal.

Først lovte de å gi svar på alle spørsmål. Deretter lekte Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes katt og mus med pressen.

Helt til langt utpå tirsdagskvelden var det et åpent spørsmål hvor og når parets bebudede pressekonferanse ville finne sted.

Først ved 18.30-tiden tirsdag syntes det klart at de to skulle delta i talkshowet og partilederforspillet til rådgivningsselskapet Gambit i Arendal kl. 20, ledet av blant andre tidligere Frp-statssekretær og Sandbergs tidligere rådgiver André Kolve.

Pressekonferansen pågikk kort tid før partilederdebatten i samme by.

Slik reagerte Twitter på seansen:

Per Sandberg er like flink til å planlegge pressekonferanser som han er til å planlegge ferier. — Forsberg™ (@forsberg) August 14, 2018

Sandberg lovte en pressekonferanse med mulighet til å få svar på alt vi lurer på. Leverer pub-prat med pr-byrå og sin tidligere rådgiver, etterfulgt av noen korte spørsmål til hver redaksjon. Mindre mulighet til vanskelige oppfølgingsspørsmål og ordentlig journalistikk. — Lars Nehru Sand (@LarsNehruSand) August 14, 2018

«Det tryggeste jeg kunne gjøre, var å reise til Iran,» sier Per Sandberg. Bortsett fra at turen endte med at han mistet statsrådsjobben. — Kjetil B. Alstadheim (@kjetilba) August 14, 2018

Onsdag i forrige uke hadde jeg full tillit fra @erna_solberg og @Siv_Jensen_FrP, sier Per Sandberg. - Da visste de alt som hadde skjedd.



Det eneste som har skjedd etterpå, er at media har skrevet stygt om Bahareh.



Håper du spør om dette i #Partilederdebatten, @fredriksolvang — Martine Aurdal (@martineaurdal) August 14, 2018

Sandberg: «Dere har nærmest henrettet denne kvinnen.» Drøy påstand. Varslar rettsoppgjer mot media – med utanlandske advokatar. 🤭 — Morten Myksvoll (@MortenMyksvoll) August 14, 2018

«Letnes ski og reke eksport og import og alt mulig, du snakker med Per, hva kan jeg hjelpe deg med?»#sandberg — Anders (@_AVR_) August 14, 2018

Håper det var en fin reise!#sandberg

(Foto: Klaudia Lech) pic.twitter.com/q0iAvgICQi — Ingo M 🌐 (@Taztamo) August 14, 2018

Herr Sandberg! Dette er henretting, og det skjer i Iran. Etter Kina er det Iran som foretar flest henrettinger. Det er nok ubehagelig å få så mye negativ oppmerksomhet i media, men henretting er det ikke, heller ikke nesten-henretting: https://t.co/NvR9h0UNBH — Espen Gya (@Esgya) August 14, 2018

Til syvende og sist hadde jeg ikke noe valg, og det var mitt valg.#Sandberg pic.twitter.com/ghF3dmTeZy — Navlelo (@gledenslo) August 14, 2018

#sandberggate sirkus #sandberg og jeg klarer ikke å vente til neste sesong. Blir det bryllup? Vil iranere kjøpe norske ski? Lar ekskona seg blidgjøre? Ber pressen om unnskyldning? Er de søte sammen når de er 80/48? — Aina Johnsen Rønning (@svartekatta) August 14, 2018

Det var ingen heksejakt på #sandberg #letnes Journalistene har gjort en veldig bra jobb så langt. Jeg vil vite mer om sikkerhet og «uheldige» hendelser. Vil vite hvordan landets regjering håndterer risker, utfordringer og svakheter i eget system. — Katharina H. (@hammerkath) August 14, 2018

"Dere skal få stille alle de spørsmål dere ønsker", Per Sandberg, "Ikke svar, det er feil spørsmål", også Per #Sandberg — Gard Johanson (@GardJohanson) August 14, 2018

Bare Per Sandberg kan klare å fremstå så dårlig i en «pressekonferanse» han har rigget til selv, der han blir intervjuet av en av sine egne tidligere rådgivere og knapt får et eneste kritisk spørsmål. — Forsberg™ (@forsberg) August 14, 2018

Per Sandberg hadde aldri i sin villeste fantasi sett for seg at nordmenn kunne skrive sånne ting om en ung kvinne med innvandrerbakgrunn. Han har visst ikke lest kommentarfeltene om Lan Marie Nguyen Berg. — Mari S (@taralond) August 14, 2018

Her er det tydeligvis gjort en avtale med kommunikasjonsbyrået om å ikke stille kritiske spørsmål. Egentlig ganske flaut. Både for Sandberg, kommunikasjonsbyrået og media, som aksepterer å være mikrofonstativer i bytte for en direktesending. — KSteigen (@KSteigen) August 14, 2018

Kan noen fortelle han Per, nå som han har begynt å bli kjent med Iran, kanskje det er på tide å forstå hva henrette er for noe! Det kan det iranske regimet faktisk svært godt; som Per mener er misforstått! Dette, fra norsk media, er ingen henrettelse Per! https://t.co/fqUm8nEJoS — Abid Q. Raja (@abidraja) August 14, 2018

