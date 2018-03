Slik tok Stortinget farvel med en justisminister

«Altfor mange har lett etter det verste i meningsmotstandere», lød en av erkjennelsene da Stortinget debatterte Listhaugs avgang.

OSLO (Nettavisen, NTB): - Det er ikke dagen for polemikk, sa statsminister Erna Solberg (H) fra talerstolen i Stortinget tirsdag, men polemikk ble det på dagen da justisminister Sylvi Listhaug (Frp) varslet sin avgang og reddet regjeringen.

Her er en oppsummering:

- Jeg har tidligere oppfordret til debatt basert på saklighet og anstendighet, uten karakteristikker av hverandre. I ettertid er det kanskje fint om enkelte ser på innleggene sine på nytt, sa Solberg da hun fikk ordet fra Stortingets talerstol etter å ha lyttet til opposisjonens avskjedsord til Sylvi Listhaug.

Arnstad: Den «solbergske parlamentarismen»

Da hadde hun blant annet hørt Audun Lysbakken fra SV si at Sylvi Listhaug brukte statsrådposten til «privatpraktiserende høyrepopulisme», Marit Arnstad fra Sp hadde snakket om regjeringens påståtte dobbeltkommunikasjon og den hun kalte den «solbergske parlamentarismen», mens Jonas Gahr Støre fra Ap hadde snakket om å «nøre opp under hat og konspirasjonsteorier».

- Vi har gjort det klart at en justisminister – av alle – ikke kan nøre opp under hat og konspirasjonsteorier. Vi har markert at ville overdrivelser og mistenkeliggjøring på sosiale medier ikke skal få ødelegge den politiske debatten her i landet, sa Støre i sitt innlegg.

Solberg gjorde det klart at hun mislikte noe av det som ble sagt:

- Det er mange områder der polemikk er interessant. Om den solbergske parlamentarismen, om høyrepopulismen har inntatt regjeringen og om stempling av meningsmotstandere. Det er andre dager for den debatten og for den partipolitiske diskusjonen. Jeg synes ikke innleggene her representerte det, sa Solberg.

Knut Arild Hareide (KrF) på talerstolen på Stortinget etter at Sylvi Listhaug trakk seg som justisminister.

Beklaget heksebrenning-kommentar

Men statsministeren leverte selv også frisk polemikk fra Stortingets talerstol denne dagen da hun nevnte et tidligere MDG-utspill om «heksebrenning». Det var en referanse Solberg senere på dagen gikk ut og beklaget på Twitter.

Dette kom i en kommentar til at Sylvi Listhaug på en pressekonferanse samme morgen hadde snakket om «heksejakt», noe opposisjonen bemerket. Solberg minnet om at det var flere enn Sylvi Listhaug som hadde brukt sterke språklige bilder og nevnte en MDG-politiker som hadde spurt om det var mulig å gjeninnføre «heksebrenning».

- Saken om Listhaug og heksebrenning jeg refererte på talerstolen, er ikke fra den løpende debatten, men en tidligere hendelse. Derfor ble det feil, det beklager jeg, skrev Solberg på Twitter.

Det var i januar 2016 Miljøpartiet De Grønnes Arne Liaklev skrev på Facebook at han lurte på om det var mulig å gjeninnføre heksebrenning i Norge. Det gjorde han etter at daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug hadde uttalt seg om asylsøkere som skulle uttransporteres til Russland. Kommentaren ble senere slettet.

Her er noen av replikkene som falt fra Stortingets talerstol tirsdag:

«En statsråd skal bygge broer, ikke murer. En statsråd skal inkludere, ikke ekskludere. En statsråd skal bidra til tillit og ikke mistillit.»

Knut Arild Hareide (KrF)

«Vi har gjort det klart at en justisminister – av alle – ikke kan nøre opp under hat og konspirasjonsteorier.»

Jonas Gahr Støre (Ap)

«Det går en grense for hvor langt en statsrådpost kan brukes til privatpraktiserende høyrepopulisme.»

Audun Lysbakken (SV)

«Vi må alle gå inn i oss selv, og altfor mange har lett etter det verste i meningsmotstandere»

Hans Andreas Limi (Frp)

«Det er viktig at vi klarer å føre en debatt i den norske politikken som tar tydelig og klart avstand fra alle former for ekstremisme, og det første vi bør gjøre er å la være og stemple hverandre».

Statsminister Erna Solberg (H)

