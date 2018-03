Slik vil Nespresso endre dine kaffevaner

Nespressos nye kaffekapsler er litt dyrere enn de gamle, men til gjengjeld får du mer kaffe i koppen.

Denne uken lanserer Nespresseo «Vertuo», et helt nytt kaffesystem hvor resultatet er større kaffekopper.

Tidligere har Nespresso-kapslene produsert relativt små kaffekopper, men med Vertuo kan man få over fire desiliter kaffe i én kopp.

- Vi henvender oss til en litt annen målgruppe med dette systemet, nemlig de som liker å forlenge kosestunden litt med en større kopp kaffe, sier Susan Bondak, country manager i Nespresso Norge, til Nettavisen.

Litt dyrere



Vertuo bruker andre kaffekapsler enn de man er vant med fra Nespresso originals, altså «lungo» og «espresso». Prisen er også litt høyere per kaffekapsel.

- Prisen varierer fra 4.39 til 7.29 kroner per kaffekapsel, det kommer an på koppstørrelsen. Jo større koppstørrelse, jo høyere pris.

Det finnes tre ulike kapselstørrelser og fem ulike koppstørrelser. Bondak sier at de forventer å selge mest av «Mug» (230 ml) og «Gran Lungo» (150 ml).

- Her ligger prisen på fem-seks kroner per kapsel. Til sammenligning koster Nespresso Originals sin Lungo fire-fem kroner per kapsel, men da får du også mindre kaffe, sier Bondak.

DETTE ER den nye Nespresso Vertuo-maskinen.

Ny teknologi



Ifølge Line Davidsen, prosjektkoordinator for Vurtue, er det teknologien bak Vertuo som er den egentlige nyheten her.

- Det er en helt ny måte å brygge kaffe på, sier Davidsen.

Med Vertuo blir kaffebønnene rotert med sentrifugalkraft.

- Teknologien kalles «centrifusion», som vi igjen deler inn i to ord: Sentrifugering og infusion. Kapslene i maskinen roterer med 7000 omdreininger i minuttet, samtidig som det tilføres vann, sier Davidsen, og fortsetter:

- På hver enkelt kapsel er det en strekkode. Maskinen leser av denne strekkoden og bestemmer blant annet vannmengde og rotasjonshastighet for å oppnå en optimal smak.

Vertuo er allerede lansert i Canada, USA og Frankrike, og nå rulles det ut i Europa. Norge er det sjette landet hvor Vertuo blir lansert.

