Slik vil Raymond Johansen finansiere ny t-bane i Oslo

- Billig er det ikke. Det er helt sikkert, sier byrådslederen om de store t-baneplanene.

LINDERUD (Nettavisen): Tirsdag presenterte Oslo-byrådet nye planer for kollektivtransporten i hovedstaden, med blant annet bygging av en ny t-banetunnel med flere nye t-banestasjoner.

- Planene er helt avgjørende viktig for at vi skal greie å forbedre kollektivtrafikken i Oslo. Den er sprengt både på t-bane og på trikk, påpeker byrådsleder Raymond Johansen (Ap) overfor Nettavisen.

- Billig er det ikke

Byrådet foreslår at en ny t-banetunnel bygges mellom Majorstua og Tøyen, med nye t-banestasjoner på Bislett og ved Grünerløkka.

- Det at vi nå etter hvert får bygd en ny t-banetunnel, som vil øke kapasiteten, vil bety at grenbanene som går fra øst til vest, da vil kunne doble kapasiteten og øke frekvensen, sier Johansen.

Han mener planene også er et viktig byutviklingsprosjekt.

- Hvor mye vil dette koste?

- Billig er det ikke. Det er helt sikkert. Det er estimert til rundt 17 milliarder kroner bare for t-banetunnelen, så vi er helt avhengig av en statlig finansiering. Noe vil tas fra Oslopakke3, men dette er et helt nødvendig prosjekt om vi skal gi innbyggerne et tilbud om å velge kollektivtrafikk framfor bilen, understreker byrådslederen.

PLANENE: Slik ser byrådet for seg det nye t-banekartet for Oslo, med en ny t-banetunnel med nye stasjoner på Bislett og Grünerløkka.

- Opp mot 70 prosent

- Hvor mye bør staten bidra med, mener du?



- Regjeringen har jo sagt at de vil bidra med 50 prosent. Opposisjonen skryter av at de vil bidra med opp mot 70 prosent, og jeg har sagt at den konkurransen ønsker jeg velkommen, sier Johansen, og påpeker:

- Vi trenger en betydelig statlig finansiering for å bedre kollektivtrafikken, selv om innbyggerne i Oslo, gjennom bomringen og Oslopakke3, vil være de viktigste til å finansiere dette veldig viktige og store prosjektet, sier han.

- Men 17 milliarder er jo veldig mye penger?

- Vi har E18-utbyggingen som er estimert til 40 milliarder kroner. Så alt er relativt. Men det er ingen tvil om at dette er veldig mye penger, og vi må finansiere det gjennom Oslopakke3, og også ha betydelig bidrag fra staten på dette, gjentar Johansen.

NYE PLANER: Byrådsleder Raymond Johansen la tirsdag fram kollektivplanene på Linderud t-banestasjon i Oslo sammen med byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo.

- Dette må komme

- Så dette er ikke bare en ønskeliste, men en lovnad om at dette vil komme?

- Dette må komme. Kapasiteten i Oslo er sprengt. Vi er helt avhengig av å ta et grep. Oslo vokser med rundt 8000 mennesker i året, vi vil fram mot 2070 vokse like mye som Trondheim by. Og skal vi klare å nå de målene vi har om at veksten skal tas med kollektivt, gange og sykkel, så er vi nødt til å investere i disse tunge infrastrukturprosjektene som vi gjør med en slik ny bane, sier han.

- Når skal den nye t-banetunnelen stå ferdig?

- Den burde stått ferdig. Vi håper at den kan stå ferdig i 2025, men jeg har vært så lenge i politikken at det å gi en garanti for når ting kan stå ferdig, er litt tidlig å si, sier Johansen.

NY STASJON: En av de nye t-banestasjonene foreslås her ved Nybrua på Grünerløkka.

- Største siden t-banen ble bygget

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg MDG), som var med på å presentere kollektivplanene på Linderud t-banestasjon tirsdag ettermiddag, beskriver planene som de største på flere tiår.

- Dette er jo planene som viser hvordan Oslo kan få den største utbyggingen av kollektivnettet siden t-banen ble bygget etter krigen. Det er klart at dette her er viktig for alle som bor i Oslo, sier Berg til Nettavisen, og legger til:

- Det er dette som er framtida i Oslo når vi ønsker både å skape en nullutslippsby, men også en by som er bedre å bo i.

