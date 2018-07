Slutt for sommerværet i nord

Meteorologene varsler torden og kraftige regn- og haglbyger i Finnmark i helgen. Også Nordland og Troms får en brå slutt på sommerværet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har lørdag utstedt gult farevarsel om styrtregn i Finnmark søndag.

– Det er særlig på sommeren når man har høye temperaturer og kald luft kommer inn, at man får så kraftige byger at et varsel utstedes, sier vakthavende meteorolog Geir Bøyum til NTB.

Natt til torsdag ble den nest varmeste natten i Norge i nyere tid registrert på Makkaur fyr på Finnmarkskysten. Da var den laveste temperaturen som ble målt i løpet av natten, hele 25,5 grader. Fylket som i flere dager på rad har sett temperaturer rundt 30 grader, vil søndag kunne få 15 millimeter nedbør i en periode på fire timer. Det er spesielt østlige deler av Finnmark som er utsatt.

– For å gi et perspektiv er regnmengden som ventes søndag, på nivå med to ukers nedbør. Det er ganske mye, sier Bøyum som tilføyer at bygene vil gi kjøligere temperatur i Finnmark.

I Nordland og Troms er det regnbygene allerede i gang, og det er ventet både regn og tordenvær i fylkene.

– Lørdager det flest byger i Nordland, men det er ikke så dramatisk som det kan bli enkelte plasser i Finnmark søndag, sier Bøyum.

