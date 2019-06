Sluttstrek satt for Terra-saken – kommuner inngår forlik med forsikringsselskap

Forsikringsselskapet AIG har trukket anken over Oslo tingretts dom fra 2018, hvor selskapet ble dømt til å betale åtte kommuner 50 millioner kroner.

Tolv år etter at åtte kommuner kjøpte spareprodukter anbefalt av Terra Securities er det dermed satt sluttstrek i den såkalte Terra-saken.

Forsikringsselskapet AIG ble i fjor sommer dømt til å betale åtte Terra-kommuner til sammen 93 millioner kroner i erstatning og renter – ti år etter investeringsskandalen.

AIG måtte ifølge dommen betale 50 millioner kroner, samt forsinkelsesrenter for ti år, noe som beløper seg til rundt 43 millioner kroner.

Forlik

Fredag ettermiddag opplyser ordfører Harald Lie i Hattfjelldal kommune til NTB at det er inngått forlik.

– I dagens rettsforlik i Borgarting lagmannsrett er partene blitt enige om AIG skal betale til kommunene 77,5 millioner kroner, sier Lie.

Han opplyser at kommunene har lyktes med å hente tilbake nær en milliard kroner av de 1,4 milliardene som samlet ble plassert i ulike spareprodukter.

Selskapets ledelse

Åtte norske kraftkommuner lånte penger med sikkerhet i framtidige kraftinntekter og investerte i 2007 pengene i obligasjoner gjennom meglerfirmaet Terra Securities.

– Jeg er spesielt tilfreds med at det nå er rettskraftig fastslått at ikke bare meglerne, men også selskapets ledelse var ansvarlig for de katastrofale plasseringene kommunene ble anbefalt, sier ordføreren.

De åtte kommunene er Hattfjelldal, Hemnes, Rana og Narvik i Nordland, Bremanger og Vik i Sogn og Fjordane, Kvinesdal i Vest-Agder og Haugesund i Rogaland.

