Småfly er savnet i Trøndelag

Værnes kontrolltårn har mistet kontakten med et småfly med to personer om bord.

Det skriver TV 2 like før klokken ti over halv fem.

Småflyet skal ha sendt avgårde en nødhendvendelse til kontrolltårnet like etter å ha tatt av fra Værnes flyplass, onsdag ettermiddag.

Planen for turen var å dra til Meråker, 50 kilometer unna flyplassen.

Redningsleder ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge, Kjetil Hagen, bekrefter at kontrolltårnet mistet all kontakt etter å ha mottatt nødsignalet.

– Nå har vi nødetater på stedet, ved Meråker, og et par helikopter i lufta. Det skal være to personer ombord, men Værnes har ikke fått kontakt siden nødhendvendelsen ble sendt, forteller Hagen til Nettavisen.

Politiet har også fått ekstern hjelp for å bidra, men innrømmer at de leter i blinde for øyeblikket.

- Vi har kalt inn frivillige dersom det skulle bli nødvendig med søk i bakketerreng. Vi vet enda ikke helt hva som har skjedd, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Politiet oppfordrer eventuelle vitner eller folk som kan ha relevant informasjon til å ringe 02800.

