Smeltende asfalt og skogbranner i Sør-Europa

Den intense varmen nærmer seg rekordnivåer i Sør-Europa, der temperaturene mange steder passerer 40 grader.

Hetebølgen ventes å nå en topp lørdag, og i Setubal utenfor Portugals hovedstad er det varslet opptil 46 varmegrader.

Til sammenligning er det varslet 48 grader i Californias Death Valley, et av jordas varmeste steder, ifølge den amerikanske værvarsleren AccuWeather.

Heten som slår innover Sør-Europa, kommer nordover med vinder fra Afrika. Fortsatt er det et stykke igjen til Portugals nasjonale varmerekord på 47,4 grader fra 2003. Selve europarekorden ble satt i Aten i 1977 og er på 48 grader.

Her er en statusrapport fra kontinentet:

Portugal

Over 700 brannmannskaper kjemper lørdag mot skogbranner sør i Portugal.

I løpet av fredagen ble det registrert regionale varmerekorder på hele 16 værstasjoner. I Alcácer do Sal klatret temperaturen til 45,9 grader.

Alcácer do Sal.

I hovedstaden Lisboa er lekeplasser stengt, og myndighetene oppfordrer folk til å droppe pikniken og generelt unngå å oppholde seg utendørs.

Overnattingsboliger for hjemløse har utvidet åpningstiden slik at folk kan søke tilflukt fra heten også om dagen.

Spania

Hetebølgen har bidratt til tre dødsfall i Spania, ifølge myndighetene. En hjemløs mann døde av heteslag fredag. Tidligere i uka døde også en veiarbeider og en pensjonist som følge varmen.

Den sviende heten fortsatte lørdag, og i Cordoba, Sevilla og Badajoz var det varslet 45 grader lørdag. Spanias nasjonale varmerekord på 46,9 grader ble satt i Cordoba i juli 2017.

Også i Spania brenner skoger, men brannmannskapene har kontroll. To personer ble skadd og seks boliger ble ødelagt i en brann i nærheten av Madrid fredag.

Frankrike

Totalt fire atomreaktorer er stengt i Frankrike. Det franske energiselskapet EDF forklarer at vannet i elvene, som brukes til avkjøling, rett og slett er for varmt.

I helgen vender mange hjem fra ferie, mens utfarten starter for dem som har ferie i august. Det gjør at det blir trangt på franske veier. Allerede lørdag formiddag hadde myndighetene meldt om 670 kilometer med trafikk-korker på den svært hete asfalten.

Østerrike

I Wien ble politihunder i tjeneste under en sandvolleyballturnering blitt utrustet med spesialsko. Selv om temperaturene ikke ventes å overstige 34 grader, kan underlaget i solen passere 50 grader, og det er for varmt også for patruljerende hundepoter.

I nabolandet Sveits utstyrte politiet i Zürich for øvrig sine hunder med potesokker tidligere i uka.

Hvis fortauet føles varmt for en menneskehånd etter fem sekunder, er det også for varmt for hundepotene, advarte Zürich-politiet tirsdag.

Nederland

Hollandske myndigheter har stengt av deler av enkelte motorveier fordi asfalten har smeltet.

I byen Zwolle har myndighetene begynt å kutte grener fra rundt hundre poppeltrær. Frykten er at grenene skal knekke i varmen og utgjøre en risiko for både bilister og fotgjengere, ifølge kringkasteren NOS.





