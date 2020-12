Smittenedgangen stanser – tiltak forlenges til januar

Helsemyndighetene frykter at flere vil bli smittet av koronavirus i jula og opprettholder derfor de nasjonale koronatiltakene ut til andre halvdel av januar.

Smittenedgangen er i ferd med å flate ut flere steder i landet og regjeringen frykter at mange vil bli smittet i forbindelse med julefeiringen. Økt reisevirksomhet, både til og fra utlandet og mellom kommuner kan føre til spredning av viruset og økt smittepress. Dette kan bety en ny smittebølge.

Under regjeringens pressekonferanse tirsdag advarte helseminister Bent Høie (H) mot en endring i den positive utviklingen etter de siste ukenes fall i smittekurven. Han advarte også personer som har symptomer, men unngår å teste seg fordi de vil slippe å feire jul i karantene.

– Det må man ikke gjøre. Det kan bety at man tar økt risiko for å smitte de aller nærmeste i forbindelse med julefeiringen. Jeg vil understreke på det aller sterkeste at har man symptomer eller er blitt smittet, så må en teste seg, sier Høie.

Ikke senk skuldrene

Høie sa at de nasjonale koronatiltakene vil være gjeldende fram til andre halvdel av januar før en ny vurdering vil bli tatt. Folkehelseinstituttet viser til at fallet i utviklingen har flatet ut.

– I sum betyr det at vi ikke kan senke skuldrene. Vi må holde i gang tiltakene som vi vet hjelper. Det er naturlig at samvær tar seg opp i forbindelse med jula, og vi blir ikke overrasket hvis vi ser en økning i smittetall etter jul, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Arbeidstilsynet har økt kontrollene mot arbeidslivet for å avdekke om arbeidsgivere lar ansatte gå på jobb i strid med reglene om karanteneplikt.

– Vi må alle følge de nasjonale rådene for å unngå at smitten øker på nytt, sier Høie.

Ny kunnskap

Helseministeren sier det kommer stadig ny kunnskap om koronaviruset. Han viser til erfaringer fra andre land og en vurdering fra Helsedirektoratet og FHI som har sett på den norske strategien om å teste og hvordan karanteneordningen fungerer.

I de foreløpige svarene er begge er enige om at negativ test på dag sju i karantene, vil være like bra smittefaglig som ti dagers karantene, opplyste Høie på pressekonferansen. I tråd med vurderingen fra Helsedirektoratet vil Høie likevel ikke endre karanteneordningene før tidligst etter jul.

Tyskland presser EU

Tirsdag opplyste kilder til det tyske tidsskriftet Bild at EUs legemiddelbyrå EMA vil godkjenne koronavaksine for bruk i Europa og Norge før jul etter press fra Tyskland. Den tyske regjeringen vil framskynde godkjenningsdatoen for Pfizer og Biontech fra 29. desember til 23. desember.

Ifølge Bilds kilder vil EU nå gå inn for vaksinegodkjennelse 23. desember.

Tysklands helseminister Jens Spahn sa tirsdag formiddag at målet er å få en godkjennelse før jul.

Utstyr sendes ut

Helsedirektoratet starter tirsdag utsending av sprøyter og annet utstyr til kommunene, slik at de skal være klare når den første koronavaksinen kommer.

Vaksineutstyret blir fordelt etter antall innbyggere, slik at alle kommuner får utstyr til å vaksinere en like stor andel av befolkningen.

– Vi forventer at en stor andel av befolkningen vil ønske å ta vaksine. Vi har derfor kjøpt inn 11,4 millioner sprøyter og 14 millioner sprøytespisser, sa assisterende helsedirektør Geir Stene Larsen.

