Smittestopp-appen deles i to med to ulike samtykker

Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet er enige om å endre appen Smittestopp. Nå skal den deles i to: Én for smittesporing og én for å innhente kunnskap.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Det skal være to ulike samtykker for delene, ifølge NRK. – Nå sikrer vi at man kan bruke appen uten å dele mer informasjon enn nødvendig, sier Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre. Mandag denne uka slettet Folkehelseinstituttet (FHI) alle data fra Smittestopp-appen etter at Datatilsynet utstedet varsel om midlertidig forbud mot datainnsamling. FHI er uenig i vurderingen og har fått frist til 23. juni med å svare tilsynet.

Reklame Forny din uteplass med årets fineste utemøbler